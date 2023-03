Coentreprise entre Hydro-Québec et le Conseil mohawk

Des questions qui restent sans réponse

On ignore quoi, quand et comment, mais le gouvernement du Québec s’apprête à céder une partie du réseau de transport d’électricité à la communauté mohawk de Kahnawake, une décision qui constitue une première et qui est destinée à faciliter les exportations d’énergie vers New York.