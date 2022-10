En début d’année, nous avions suggéré que Québec incite les villes et les arrondissements à se doter de cibles annuelles précises en matière de logement. Je constate que l’Ontario va de l’avant, tout comme elle s’engage à favoriser la densité autour des pôles de transports en commun. Ce sont d’excellentes nouvelles pour cette province et j’espère qu’ici, nous prendrons le temps de les analyser. Si, collectivement, nous souhaitons contrer la crise et protéger l’abordabilité, il faut faire plus, rapidement.