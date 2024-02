2 articles

Le gaz naturel à la croisée des chemins

Le gaz naturel est depuis longtemps un allié de la croissance économique du Québec, un soldat discret dont on parle peu au pays de l’hydroélectricité. Il joue un rôle essentiel ailleurs dans le monde dans la transition énergétique, mais au Québec, sa place diminue et on veut s’en débarrasser au plus vite.