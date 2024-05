(New York) La Bourse de New York évoluait dans le vert lundi une semaine importante en termes de données économiques sur le front de l’inflation et des dépenses de consommation aux États-Unis.

Agence France-Presse

L’indice Dow Jones avançait de 0,19 %, le NASDAQ, à dominante technologique gagnait 0,25 % et le S&P 500 progressait de 0,11 % vers 10 h 30.

Les taux obligataires s’affichaient en léger repli, comme celui à dix ans qui reculait à 4,47 % contre 4,49 % à la dernière clôture.

La semaine passée, l’indice élargi S&P 500, le plus représentatif du marché, a gagné 1,9 %, finissant vendredi à 5222,68 points, à seulement 0,6 % de son record historique. Le Dow Jones a lui affiché un gain hebdomadaire de 2,2 % au terme de sa huitième séance dans le vert d’affilée, tandis que le NASDAQ a progressé de 1,1 %.

Pour Art Hogan de B. Riley Wealth Management, la tendance haussière a été portée « par une légère progression des attentes de réduction des taux d’intérêt de la Réserve fédérale (Fed), principalement du fait des signes d’un ralentissement du marché du travail ».

Les investisseurs tablent à 63 % sur une première baisse des taux en septembre, selon les calculs de CME Group sur les produits à terme.

Cette semaine, tous les yeux seront braqués sur la publication mercredi des chiffres de l’inflation américaine pour avril, avec l’indice CPI, et des ventes au détail, qui donnent une première estimation de la consommation, moteur de l’économie des États-Unis.

« Ces deux indices ont la capacité de faire bouger les choses de façon significative par rapport à la politique monétaire et aux attentes de baisses de taux », a prévenu Art Hogan. Selon lui, les chiffres de l’inflation devraient « montrer que la hausse des prix, hors alimentation et énergie, s’est probablement modérée en avril pour la première fois en six mois, offrant une lueur d’espoir que la tension sur les prix commence à s’atténuer ».

Briefing.com prévoit qu’une progression des prix de 0,3 % contre +0,4 % en mars.

Cela va être une semaine importante qui va déterminer si le S&P 500 et le NASDAQ vont être relancés vers de nouveaux sommets ou bien battre en retraite. Patrick O’Hare de Briefing

La saison des résultats touche à sa fin, mais quelques colosses de la distribution vont encore annoncer les leurs cette semaine avec mardi le spécialiste du bricolage Home Depot (-0,40 % à 10 h 05) ainsi que le géant chinois aussi coté à Wall Street Alibaba (+5,50 %), puis jeudi, le numéro un des hypers Walmart (+1,03 %).

Arm gagnait plus de 2 %. Championne des architectures de microprocesseurs, la filiale britannique du groupe japonais Softbank doit lancer une division spécialisée dans la fabrication de puces pour l’IA, avec un prototype prévu d’ici le printemps 2025, selon des informations du quotidien économique japonais Nikkei publiées ce week-end.

Les actions hautement volatiles du distributeur de jeux vidéo GameStop, qui avaient alimenté une frénésie virale à Wall Street en 2021, connaissaient un nouvel accès de fièvre (+71,76 % à 29,99 dollars vers 10 h 15 heure de l’Est).

Un des boursicoteurs au surnom de « Roaring Kitty », qui avait inspiré la liquidation forcée de positions courtes sur des actions du type GameStop et secoué Wall Street début 2021, est réapparu sur X pour la première fois depuis trois ans avec un dessin énigmatique.