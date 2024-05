Le gouvernement du Québec a annoncé une contribution de 8 millions jusqu’en 2026 à IVADO, un consortium de recherche dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA).

Stéphane Blais La Presse Canadienne

Le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon en a fait l’annonce lundi matin au Complexe des sciences du Campus MIL de l’Université de Montréal.

« Plus précisément, de nouveaux programmes développés par IVADO permettront d’offrir un accompagnement aux organisations québécoises pour adopter et déployer des solutions basées sur la recherche en IA, soutenant ainsi leur transformation numérique », peut-on lire dans un communiqué du gouvernement.

Basé à l’Université de Montréal, IVADO regroupe quatre autres partenaires : Polytechnique Montréal, HEC Montréal, l’Université Laval et l’Université McGill.

« Pour maintenir notre leadership en IA au Québec, il faut intégrer cette technologie dans nos entreprises et nos PME. Cela implique de faciliter l’accès à la recherche pour former plus de talents et renforcer notre écosystème de l’IA », a indiqué le ministre Fitzgibbon.