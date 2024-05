Le transfert d’entreprise au cœur de l’activité économique

Un nouveau phénomène vient de prendre racine dans la réalité économique québécoise, alors que depuis 2021, il se réalise plus de transferts et de rachats d’entreprises existantes qu’il ne s’en crée de nouvelles. Une dynamique qui est appelée à prendre de l’ampleur au cours des prochaines années et qui ira en s’accélérant.