Dans L’argent et le bonheur, notre journaliste Nicolas Bérubé offre chaque dimanche ses réflexions sur l’enrichissement. Ses textes sont envoyés en infolettre le lendemain.

Un des thèmes chers à cette rubrique est le côté absolument imprévisible des marchés financiers à court terme.

Pourtant, c’est difficile de trouver un domaine où les prédictions sont plus nombreuses et intensément suivies qu’en finance et en économie.

Alors que l’année 2023 arrive à sa fin, j’aimerais revisiter certaines prédictions faites il y a un an. Elles couvrent un éventail de sujets, dont la trajectoire empruntée par différents marchés boursiers, pays ou secteurs économiques.

L’idée ici n’est pas de se moquer des mauvaises prédictions (OK, un peu, quand même). C’est tout simplement de terminer l’année sur une note plus légère. Et de montrer qu’il est hasardeux d’accorder beaucoup de poids aux prédictions. Ou – pire – d’investir son argent en fonction de ce qu’elles avancent.

RBC s’attend à ce que le Canada entre en récession au début de 2023. Les Services économiques RBC Perspectives mondiales 2023 : Canada, décembre 2022

Résultat : selon les données disponibles en décembre 2023, le Canada n’a pas été en récession en 2023.

Stéfane Marion, économiste en chef de la Banque Nationale, ne croit pas que les marchés boursiers soient nécessairement plus attrayants à long terme, malgré la correction de 2022 […]. ‟Avec l’incertitude en Ukraine et en Russie, on pense que c’est plus défensif d’être exposé au Canada dans le secteur énergétique.” La Presse Canadienne, décembre 2022

Résultat : en date du 15 décembre, le fonds diversifié qui englobe les grands indices américains, canadiens et internationaux iShares Core Equity ETF (XEQT) était en hausse de 16 % pour l’année 2023, incluant le réinvestissement des dividendes. Le fonds canadien spécialisé en énergie iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG) était en hausse de 8 % à la même date. Le prix du baril de pétrole est en baisse de 9 % depuis le début de l’année.

Pour le S&P 500 américain, Desjardins mise sur un léger rebond de 1,4 % alors que BMO prévoit que l’indice se contentera de faire du surplace. Le Journal de Montréal, décembre 2022

Résultat : en date du 15 décembre, le S&P 500 était en hausse de 24 % pour l’année 2023, incluant le réinvestissement des dividendes.

Penser que c’est la techno qui volera la vedette dans les 5 à 10 prochaines années est une erreur. Ce n’est pas un secteur à privilégier en forte pondération. Surtout pas en 2023. Daniel Ouellet, gestionnaire de portefeuille au Groupe Ouellet Bolduc, La Presse, janvier 2023

Résultat : en date du 15 décembre, l’indice de technologie NASDAQ avait connu une hausse de 42 % en 2023, soit l’indice d’action affichant le meilleur rendement cette année.

ll faut baisser nos attentes envers la techno… […] Le secteur de l’énergie n’est pas cher et les perspectives sont très bonnes pour les prochaines années pour le prix du pétrole et donc pour la rentabilité des entreprises. Sébastien Mc Mahon, économiste principal et gestionnaire de portefeuille à l’Industrielle Alliance, Gestion de placements, La Presse, janvier 2023

Résultat : en date du 15 décembre, l’indice de technologie NASDAQ avait connu une hausse de 42 % en 2023. Le fonds canadien spécialisé en énergie iShares S&P/TSX Capped Energy Index (XEG) était en hausse de 8 % à la même date. Le prix du baril de pétrole est en baisse de 9 % depuis le début de l’année.

Les marchés sont trop optimistes […]. Nous avons vu beaucoup de dévalorisation en 2022, et ça peut donc sembler abordable de se lancer en Bourse. Mais il reste qu’en termes d’attentes de profits, il y a encore beaucoup de faiblesse à venir. Jimmy Jean, économiste en chef chez Desjardins, au journal Les Affaires, janvier 2023

Résultat : en date du 15 décembre, le fonds diversifié qui englobe les grands indices américains, canadiens et internationaux iShares Core Equity ETF (XEQT) avait connu une hausse de 16 % en 2023, incluant le réinvestissement des dividendes.

Pour l’indice composite de la Bourse de Toronto (S&P/TSX), la Banque de Montréal entrevoit une croissance de 7 % alors que Desjardins prédit une hausse d’à peine 2,4 %. Le Journal de Montréal, décembre 2022

Résultat : en date du 15 décembre, le S&P/TSX était en hausse de 10 % en 2023, incluant le réinvestissement des dividendes.

À l’heure actuelle, nous privilégions les segments des sociétés à petite et à moyenne capitalisation du marché boursier américain. […] Dans le segment des sociétés à grande capitalisation du S&P 500, nous continuons de privilégier le secteur de l’énergie. Les Services économiques RBC Perspectives mondiales 2023 : États-Unis, décembre 2022

Résultat : en date du 15 décembre, le fonds de petite et à moyenne capitalisation iShares Russell Small/Mid-Cap index (BSMAX) était en hausse de 14 % depuis le début de l’année 2023, incluant le réinvestissement des dividendes. Pour le secteur de l’énergie, le fonds Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) était en hausse de 4 % à la même date, incluant le réinvestissement des dividendes. Le S&P 500 dans son ensemble était en hausse de 24 %, incluant le réinvestissement des dividendes.

Sur ces réflexions, je vous souhaite une excellente année 2024 !