Finances personnelles

Forfaits cellulaires

Payer plus cher quand les prix baissent

Vous êtes sceptique quand le gouvernement Trudeau annonce avoir réduit les forfaits cellulaires de 25 %, alors que votre facture ne cesse d’augmenter ? Vous avez raison… et tort. Car si les prix ne cessent effectivement de baisser depuis quelques années, les Canadiens sont de plus en plus gourmands en données et en minutes d’appels. Et ils ont la malchance de vivre dans un des pays où les services sans fil sont les plus chers. Explications.