Personne ne s’attendait à ce que Québec se mette à distribuer des cadeaux aux contribuables, compte tenu de l’état actuel des finances publiques. Mais les personnes âgées auront tout de même droit à un coup de pouce financier.

Marie-Eve Fournier

La Presse

Nos aînés ont tellement été éprouvés par la dernière année que la moindre petite mesure aurait un effet positif sur leur moral.

Mais ce que le budget Girard leur annonce n’est pas minime.

Québec bonifie le crédit d’impôt remboursable pour le maintien à domicile (CMD), dont le nom porte à confusion. De fait, il aide très majoritairement des personnes qui ont quitté leur domicile pour une résidence privée pour aînés (RPA). L’objectif est de retarder l’hébergement dans le réseau public de la santé, qui coûte une petite fortune aux contribuables.

Ce crédit d’impôt pour les 70 ans et plus sera majoré de 1 % par année pendant cinq ans. Il passera ainsi de 35 à 40 %. Les dépenses admissibles incluent notamment l’entretien ménager, le déneigement, les services liés aux repas et les soins infirmiers.

Le CMD est une aide considérable pour un grand nombre de personnes du troisième âge qui en ont bien besoin pour payer le coût d’une chambre en RPA. Pas moins de 45 % des Québécois ne vivent qu’avec 15 000 $ par année, rappelle Pierre-Claude Poulin, responsable du Comité revenus et fiscalité à l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR).

Le problème, poursuit-il, c’est que les personnes qui possèdent encore une maison peinent souvent à réclamer le CMD. « C’est bien beau, des crédits d’impôt, mais il te faut des factures pour la tonte du gazon et le jeune garçon ne veut pas en donner ! »

Québec a voulu que le bond de 5 % du crédit profite davantage aux aînés à plus faible revenu et à ceux ayant une plus grande perte d’autonomie. C’est honorable. Ainsi, les personnes non autonomes ne verront jamais leur CMD passer sous la barre des 35 %. En revanche, le crédit fond jusqu’à disparaître pour les personnes autonomes ayant des revenus supérieurs à 194 000 $.

***

Autre nouveauté pour les aînés, Québec ajuste le CMD aux prix réels du marché locatif. Ceux qui habitent en logement peuvent inclure une partie de leur loyer (5 %) dans le calcul du crédit.

Or, le montant mensuel maximal donnant droit à l’aide fiscale était figé à 600 $… depuis 2008. Québec double le montant d’un coup, le faisant passer à 1200 $ dès le 1er janvier prochain.

Dans cinq ans, quand le crédit d’impôt sera passé à 40 %, l’aîné qui paie un loyer de 1200 $ par mois recevra 288 $ par année plutôt que 126 $ actuellement. Une augmentation de 129 %.

Québec s’assure aussi que tous ceux qui habitent en logement et qui ont droit au CMD en profitent : ceux qui omettent d’en faire la demande recevront automatiquement un chèque. « Cette mesure profitera à un peu plus de 160 000 ménages d’aînés qui, actuellement, ne demandent pas le CMD, bien qu’ils aient des dépenses admissibles incluses dans le prix de leur loyer », précise Québec.

L’aide sera basée sur le loyer maximum de 600 $. Si on paie davantage ou qu’on a d’autres dépenses admissibles, on a tout intérêt à demander le crédit auquel on a droit. Pourquoi s’en priver ?

Québec va aussi aider les aînés par la bande en soutenant financièrement les propriétaires de RPA heurtées de plein fouet par une hausse significative de leurs coûts, notamment d’assurances. Cela se répercute sur le prix des loyers et provoque des fermetures qui forcent des aînés déjà fragiles à déménager.

Surprise de 200 $ aux étudiants

Les étudiants – ces autres grandes victimes de la pandémie – auront droit à deux aides financières ponctuelles. Comme les cours à distance leur ont souvent occasionné des dépenses additionnelles (équipement informatique, mobilier de bureau), Québec leur versera 100 $ pour chacune des sessions d’automne 2020 et d’hiver 2021. Il faut être inscrit à temps plein au niveau collégial ou universitaire pour y avoir droit, ce qui représente 408 000 personnes.

Attention : cette aide ne sera pas automatique, il faudra la demander. La façon de faire n’est pas encore connue.

Enfin, Québec va payer pendant un an l’intérêt sur les prêts étudiants (du 1er avril 2021 au 31 mars 2022). Les 380 000 personnes visées par cette mesure ne verront pas leurs mensualités diminuer, mais elles rembourseront plus rapidement leur prêt.

Un petit répit financier qui arrive en même temps que le vaccin, ça se prend bien.