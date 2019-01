Près d'un Canadien sur deux près de l'insolvabilité

La proportion de Canadiens qui sont à 200 $ ou moins de l'insolvabilité financière chaque mois, après avoir payé toutes leurs factures et leurs dettes mensuelles, a grimpé à 46 %, comparativement à 40 % au trimestre précédent, révèle un nouveau sondage.

Selon l'enquête en ligne réalisée en décembre pour le compte de la société d'insolvabilité MNP, 31 % des Canadiens affirment ne pas gagner suffisamment d'argent pour couvrir leurs factures et leurs dettes. Cela représente une augmentation de sept points de pourcentage par rapport aux résultats du sondage précédent, réalisé en septembre.

Les résultats publiés lundi indiquent également que 51 % des personnes interrogées affirment ressentir les effets de la croissance des taux d'intérêt, contre 45 % un trimestre plus tôt.

« Plusieurs personnes ont si peu de marge de manoeuvre que toute augmentation du coût de la vie ou du paiement d'intérêts peut les faire basculer », a souligné le président de MNP, Grant Bazian, dans un communiqué. « C'est ce que nous constatons actuellement. »

En outre, 45 % des personnes interrogées affirment qu'elles devront s'endetter davantage pour payer leurs frais de subsistance et leurs dépenses familiales.

Les finances des Canadiens sont soumises à une pression accrue depuis que la Banque du Canada a introduit cinq hausses de taux d'intérêt depuis l'été 2017, en réponse à la vigueur de l'économie. Le gouverneur de la banque centrale, Stephen Poloz, a maintenu son taux directeur inchangé plus tôt ce mois-ci à 1,75 %, mais a précisé qu'une augmentation des taux serait toujours nécessaire « avec le temps ».

Le dernier sondage de MNP a également révélé que la moitié des Canadiens interrogés pensaient pouvoir être en difficulté financière si les taux continuaient d'augmenter, une proportion en hausse de cinq points de pourcentage par rapport au sondage précédent.

« Les taux d'intérêt plus élevés, jumelés au fait que les dépenses des ménages sont supérieures à leurs revenus, font en sorte que certains sont incapables de réduire de manière considérable leur dette et, en fait, continuent à s'endetter, particulièrement s'ils doivent faire face à des dépenses imprévues », a observé M. Bazian.

Les préoccupations en matière d'insolvabilité ont augmenté dans tout le pays, sauf chez les Canadiens des provinces de l'Atlantique, a noté MNP.

Les résidants de la Saskatchewan et du Manitoba étaient les plus susceptibles d'être au bord de l'insolvabilité, dans une proportion de 56 %, en hausse de huit points de pourcentage par rapport au sondage précédent, a précisé MNP. Les habitants de l'Alberta se classaient au deuxième rang avec 48 %, en hausse de huit points.

L'Ontario et le Québec suivaient avec des proportions de 46 %, ce qui représentait des hausses de six et cinq points de pourcentage, respectivement. Parmi les résidents interrogés dans les provinces atlantiques, 45 % ont indiqué qu'ils étaient à 200 $ ou moins du gouffre financier, ce qui représente une diminution de quatre points par rapport au sondage de septembre.

Ipsos, qui réalise le sondage trimestriel pour MNP, a interrogé 2154 Canadiens en ligne du 7 au 12 décembre.

Les experts en recherche et en méthodologie jugent qu'il est impossible d'attribuer une marge d'erreur à un sondage réalisé en ligne puisque la méthode d'échantillonnage est non probabiliste.

