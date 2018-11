J'ai un patrimoine, moi ?

« Il faut prendre soin de ce qu'on acquiert, exprime Daniel Laverdière. Autant on aimerait étirer notre espérance de vie, autant on aimerait étirer notre capital. »

« C'est notre éducation, notre capacité à faire des choses. Et il faut le développer. Au début, tu investis dans tes études. Tu as l'impression de ne rien gagner, mais non : tu enrichis ton capital humain. »

65 ans et plus 131 368 $ 310 496 $

350 000 $ et plus 7,1%

Les biens forment l'élément positif du patrimoine, l'actif, et les dettes, les obligations et les charges forment l'élément négatif, le passif.

« La gestion de patrimoine, c'est un autre mot pour parler de planification financière », énonce Nathalie Bachand, planificatrice financière chez Bachand Lafleur, Groupe conseil. « Gérer son patrimoine, c'est planifier son avenir. D'autres termes sont utilisés par les institutions financières, mais dans les faits, c'est le même principe. »

Dans les deux cas, il s'agit « d'essayer de voir, dans l'ensemble des questions financières, comment tu vas te débrouiller pour atteindre tes objectifs, que ce soit gérer tes dettes, financer les études de tes enfants, organiser ta retraite ».

Seuls les nantis du cénacle ont accès aux services de gestion de portefeuille, croit-on souvent.

Erreur.

PETIT PATRIMOINE : LES BONNES HABITUDES

Il est possible et même nécessaire de faire de la gestion à petite échelle pour les patrimoines débutants. « Et c'est le plus facile à faire, parce qu'on n'a pas de mauvais pli, insiste Daniel Laverdière. Dès que tu as un premier dollar, tu peux prendre la bonne habitude de l'épargner. »

Il sera plus difficile de s'astreindre tardivement à cette discipline si les réflexes n'ont pas été acquis suffisamment tôt.

« Les jeunes qui ont 35 ans, qui s'achètent une maison, qui ont des jeunes enfants, ont autant de questions, de choses à gérer et de réflexion à faire - sinon plus - que quelqu'un qui est rendu à 55 ans et qui a 2 millions. »

- Nathalie Bachand, planificatrice financière chez Bachand Lafleur, Groupe conseil

PLANIFICATEUR FINANCIER DE FAMILLE

Qui jouera le rôle de son médecin de famille dans la sphère financière ?

« Si tu veux planifier et gérer ton patrimoine, tu vas voir un planificateur financier, qui va éventuellement te dire : pour telle question, tu vas aller voir tel spécialiste, indique Nathalie Bachand. C'est le planificateur financier qui est au centre de tout ça, qui dit ce que je dois faire et quand. C'est ça, de la gestion de patrimoine. »

On peut consulter un planificateur financier dans son institution financière sans nécessairement fréquenter ses étages supérieurs.

« Quand tu as moins de sous, tu as moins accès à des services dans les institutions financières, observe-t-elle. C'est très segmenté. Mais il y en a quand même. Tu n'as pas besoin d'avoir 3 millions pour gérer ton patrimoine. »