(Toronto) Le Groupe Banque TD a annoncé que son bénéfice du deuxième trimestre a chuté par rapport à l’année dernière, affecté par les coûts liés à une enquête aux États-Unis sur l’échec de ses programmes de lutte contre le blanchiment d’argent.

La Presse Canadienne

La grande banque canadienne a enregistré une provision initiale de 615 millions au cours du trimestre en lien avec ses discussions avec l’un de ses organismes de réglementation américains.

TD a déclaré qu’elle prévoyait des sanctions supplémentaires à mesure que ses discussions se poursuivaient avec ses régulateurs aux États-Unis et le département américain de la Justice.

« La Banque collabore de bonne foi avec les organismes de réglementation et les autorités des États-Unis depuis plusieurs mois et travaille assidûment à la résolution des enquêtes afin d’éclaircir la situation pour les investisseurs », a indiqué la TD dans un communiqué sur les résultats.

La banque a annoncé jeudi avoir réalisé un bénéfice net de 2,56 milliards, ou un résultat dilué par action de 1,35 $, pour le trimestre clos le 30 avril, en baisse par rapport aux 3,31 milliards, ou 1,69 $, du même trimestre de l’année dernière.

Les revenus ont totalisé 13,82 milliards pour le trimestre, contre 12,40 milliards un an plus tôt.

La provision pour pertes sur créances de la banque s’est élevée à 1,07 milliard pour le trimestre, contre 599 millions à pareille date en 2023.

Sur une base ajustée, TD affirme avoir gagné un résultat dilué par action de 2,04 $, en hausse par rapport à 1,91 $ un an plus tôt.

L’estimation moyenne des analystes était d’un bénéfice de 1,85 $ par action, selon les données fournies par LSEG Data & Analytics.

« Nous avons affiché un levier d’exploitation positif important, tout en continuant d’investir dans l’entreprise, notamment dans l’infrastructure de risque et de contrôle », a affirmé le président et chef de la direction du Groupe Banque TD, Bharat Masrani, dans un communiqué.

Le secteur des services bancaires personnels et commerciaux de TD au Canada a enregistré 1,74 milliard au cours de son dernier trimestre, en hausse par rapport à 1,63 milliard à la même période l’année dernière.

Pendant ce temps, les activités de détail de TD aux États-Unis ont gagné 580 millions, en baisse par rapport à 1,41 milliard au deuxième trimestre de l’année dernière.

Les activités de gestion de patrimoine et d’assurance de la banque ont rapporté 621 millions, contre 524 millions un an plus tôt, tandis que ses opérations bancaires de gros ont été de 441 millions, contre 213 millions il y a un an.