Avis à ceux qui se plaisaient à transformer les petits pots de yogourt en verre de Maison Riviera en chandelier ou en verrine pour le four, il n’est pas possible d’utiliser ceux désormais offerts en épicerie de cette façon. L’entreprise a abandonné les contenants en verre qui ont fait sa renommée depuis leur arrivée sur le marché en 2015 au profit du plastique. Explications.

Si Maison Riviera invoque des raisons environnementales, cette décision est pour le moins audacieuse, estiment les experts interrogés par La Presse.

Les amateurs de yogourt Riviera dont les armoires débordent de couvercles vendus séparément pour donner une deuxième vie au pot en verre pourront toutefois continuer à les utiliser puisque les nouveaux contenants en plastique, arrivés au rayon des produits laitiers depuis la fin août, sont fabriqués dans le même format, souligne Jennifer Beauchamp, directrice du marketing de Maison Riviera.

« C’est sûr que ça représente un changement pour les consommateurs, reconnaît-elle au bout du fil. Dans l’écoconception, il n’y aura jamais de solution parfaite. »

Mais le passage du verre au plastique permet à l’entreprise de « réduire ses émissions de GES de façon significative », affirme Mme Beauchamp. Les sept à huit millions de pots en verre qui se retrouvaient sur le marché étaient importés, faute de trouver un fabricant au pays. Les contenants en polytéréphtalate d’éthylène 100 % recyclables, qui permettent une réduction de poids de 30 %, sont pour leur part produits en Ontario.

Avec sept à huit millions de petits pots dans le marché, c’est certain qu’il y avait beaucoup de consommateurs qui aimaient les réutiliser, mais la réalité, c’est que plusieurs étaient voués à un usage unique. Jennifer Beauchamp, directrice du marketing de Maison Riviera

Maison Riviera a déjà tenté d’instaurer un système de récupération pour ses petits pots en verre, sans succès. « Malheureusement, les résultats de l’étude ne nous amenaient pas une solution viable qui amenait un avantage au niveau du cycle de vie des petits pots. »

Une décision audacieuse

Mme Beauchamp reconnaît néanmoins que se départir de ce qui a été en quelque sorte le symbole de la marque, ce qui lui a permis de se distinguer des autres et de se positionner comme un produit haut de gamme, est une décision audacieuse.

« Oui, c’est audacieux. Mais on n’abandonne pas le petit pot. On conserve sa forme emblématique. L’expérience de consommation reste premium. On peut le réutiliser. La capacité de recyclage est plus importante que celle des contenants des autres entreprises. »

Elle ajoute dans la foulée que la quantité de yogourt et le prix demeurent inchangés.

Jordan LeBel, professeur titulaire en marketing alimentaire à l’Université Concordia, qualifie pour sa part cette décision de « décevante ». « Le pot est tellement associé à l’image de marque. Il y a un aspect romantique au petit pot de verre, mêlé à de la nostalgie, et ça peut être réutilisé. »

C’était un élément de différenciation important du produit dans un marché mature et saturé. Les yogourts dans le pot de vitre, tout le monde savait ce que c’était. Pascal Thériault, agronome et économiste de l’Université McGill

« J’espère qu’on va expliquer aux consommateurs pourquoi on a laissé aller quelque chose d’aussi emblématique, dit pour sa part M. LeBel. Mais on peut soupçonner que les gains en transport avec un plastique léger font que se tourner vers cette option était la décision à prendre. »

Il croit également que l’entreprise réalise des économies en abandonnant le verre. Maison Riviera n’a pas voulu faire de commentaire à ce sujet. Heinz a depuis belle lurette opté pour les bouteilles de Ketchup en plastique. Savoura, qui commercialise des fraises de serre, a laissé tomber son emballage en carton pour du plastique.

« Si cela permet à l’entreprise de garder une qualité d’ingrédients et que leur déqualification se fait par l’emballage, c’est tant mieux », soutient Pascal Thériault.