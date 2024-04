Pour la troisième fois en six mois, le couperet tombe chez le fabricant québécois de camions et d’autobus Lion Électrique.

Cette fois, la réduction de l’effectif visant à réduire les dépenses touche environ 120 employés, principalement basés au Canada dans des fonctions corporatives et de développement de produits.

La direction soutient que l’initiative annoncée jeudi ne devrait pas avoir d’impact négatif sur la capacité de production.

Ces nouvelles compressions portent à 370 le nombre d’emplois éliminés chez Lion depuis novembre.

Lion comptera dorénavant environ 1150 employés, dont plus de 600 sont affectés à des postes de production.

Outre la réduction d’effectifs, Lion dit continuer de déployer des mesures pour réduire sa structure de coûts, notamment dans les domaines de la logistique d’inventaire par des tiers, des dépenses de loyer, de la consultation, du développement de produits et des honoraires professionnels.

« La dynamique actuelle du marché, particulièrement les retards rencontrés avec le Fonds fédéral canadien pour le transport en commun à zéro émission, a un impact négatif persistant sur nos livraisons d’autobus scolaires, nous obligeant à procéder à une réduction supplémentaire de notre main-d’œuvre », commente par communiqué le fondateur et chef de la direction de Lion, Marc Bédard.

« Il est essentiel que nous ajustions nos effectifs à l’évolution de notre environnement. Nous demeurons confiants en notre croissance à long terme et celle de notre industrie. En nous concentrant sur nos objectifs de rentabilité et nos besoins de production, nous nous engageons à poursuivre avec détermination l’exécution de notre plan d’affaires. »

Une première vague de licenciements ayant envoyé 150 personnes au chômage est d’abord survenue en novembre.

Puis, en février, le quart de soir à l’usine de Saint-Jérôme s’était retrouvé au neutre. Résultat : 100 mises à pied supplémentaires avaient été annoncées.

La réduction d’effectifs et les mesures de réductions de coûts dévoilées jeudi, combinées aux mesures annoncées en novembre et en février, doivent générer des économies annualisées de 40 millions de dollars.

Le constructeur québécois est sous forte pression financière. Il ne restait que 30 millions US dans ses coffres en début d’année. Sa facilité de crédit lui offrait 63 millions US supplémentaires. Cela paraît peu étant donné que l’entreprise, toujours déficitaire, avait « brûlé » 110 millions US l’an dernier.

Cependant, la vague d’investissements, qui s’est soldée par l’inauguration d’une usine de production aux États-Unis (Joliet) ainsi qu’une de fabrication de batteries à Mirabel est terminée. Cela devrait offrir un peu de répit à la compagnie.

Lion est aussi confrontée à un autre vent de face. La moitié de son carnet de commandes est à risque en raison des délais de traitement des demandes de subventions par Ottawa dans le cadre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission (FTCZE) d’Infrastructure Canada.

Ce programme vise à accélérer l’électrification chez les exploitants d’autobus de transport en commun et d’écoliers. Il peut couvrir jusqu’à 50 % des coûts d’acquisition. Plusieurs annonces effectuées par Lion concernant des commandes d’autobus scolaires au Canada soulignaient que le contrat était également conditionnel à l’obtention de subventions du Fonds.

Depuis le début de l’année, l’action de Lion, à la Bourse de Toronto, poursuit sa dégringolade. Le titre a abandonné 37 %. Mercredi, il a clôturé à 1,44 $. Cela confère une valeur boursière de 271 millions à la compagnie.