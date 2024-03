Parmi les 5 millions de dettes nouvellement divulgués figurent 3,4 millions dus par le festival d’humour, dont les créanciers comprennent des hôtels, des salles et des sociétés de production.

(Montréal) Des documents rendus publics par le syndic en insolvabilité montrent que le Festival Juste pour rire et des sociétés affiliées doivent des millions de dollars de dettes impayées au-delà de ce qui a été inclus dans un dossier judiciaire la semaine dernière.

La Presse Canadienne

Le Groupe Juste pour rire inc., la société mère du festival à Montréal, a annoncé plus tôt ce mois-ci avoir déposé un avis d’intention de faire une proposition en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité du Canada.

Des documents publiés cette semaine par le syndic en insolvabilité PwC, anciennement connu sous le nom de PricewaterhouseCoopers, font état de 5 millions supplémentaires de dettes impayées par le festival et d’autres entreprises affiliées.

Cet argent s’ajoute aux 22,5 millions dus par l’une des sociétés du groupe, divulgués dans des documents déposés au palais de justice de Montréal la semaine dernière.

De plus, Juste pour rire et un autre festival affilié, ZooFest, doivent plus de 78 000 $ à un dépanneur de Montréal.