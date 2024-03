Plusgrade revendique parmi ses 200 clients les lignes aériennes Air Canada et Lufthansa, les chaînes hôtelières Hilton et Marriott, les lignes maritimes Norwegian et Royal Caribbean, et les banques Chase et Citi.

Le fonds d’investissement new-yorkais General Atlantic a payé 1 milliard de dollars pour acquérir une participation majoritaire dans Plusgrade, une entreprise numérique fondée à Montréal qui conçoit des programmes de fidélisation qui aident les transporteurs aériens et les chaînes hôtelières à générer des revenus supplémentaires au-delà de leurs activités premières.

C’est la somme rapportée par le quotidien The Globe and Mail, ajoutant que la transaction établit à plus de 2 milliards de dollars la valorisation de Plusgrade, une entreprise à capital fermé fondée en 2009.

General Atlantic achète toute la participation du fonds d’investissement Novacap, de Brossard, et une partie des actions de la Caisse de dépôt et placement du Québec. La Caisse demeure actionnaire de Plusgrade, a indiqué sa première vice-présidente, Kim Thomassin, dans un communiqué.

C’est un bon coup pour Novacap, qui salue sur son site internet « la première sortie de notre portefeuille TMT VI ». Novacap avait payé environ 185 millions sa participation dans Plusgrade en 2021, à l’époque où l’entreprise était évaluée à 1 milliard, la moitié de sa nouvelle valorisation, rapporte le Globe and Mail.

La Caisse avait investi 200 millions dans Plusgrade en 2018.

« Avec le soutien de Novacap, Plusgrade a non seulement élargi son influence, mais aussi renforcé ses capacités au sein de l’industrie », note Novacap, qui rappelle que son passage dans l’actionnariat de Plusgrade a été marqué par l’achat de la torontoise Points.com, qui était cotée en Bourse, pour un montant de 385 millions, et l’acquisition de l’israélienne UpStay. « Ces mouvements stratégiques ont été complétés par l’établissement de dizaines de nouveaux partenariats avec des compagnies aériennes, des opérateurs de croisières, des entreprises ferroviaires et des chaînes hôtelières », note Novacap.

La Caisse de dépôt et General Atlantic ont publié des communiqués identiques annonçant « un investissement stratégique visant à accélérer la croissance de Plusgrade […], notamment par l’accélération de la croissance de nouveaux segments d’affaires et des activités de mise en marché, la mise à profit d’occasions de fusions-acquisitions stratégiques et l’exécution d’initiatives opérationnelles clés ».

La Caisse et General Atlantic déjà partenaires

La Caisse et General Atlantic se connaissent. En décembre 2017, la Caisse a annoncé un investissement de 400 millions US dans l’anglaise Hyperion Insurance Group, dont General Atlantic était déjà le principal actionnaire. En août 2019, la Caisse avait rejoint General Atlantic dans l’actionnariat de la compagnie pharmaceutique mexicaine Sanfer, en y investissant 500 millions US. En octobre 2018, la Caisse et un autre partenaire ont acheté la part de General Atlantic dans la fintech néo-zélandaise FNZ.

La technologie de Plusgrade permet notamment aux compagnies aériennes de trouver preneur pour des sièges encore invendus. Les clients qui ont déjà un siège à bord d’un vol peuvent, sur le site de leur compagnie aérienne, miser pour espérer obtenir un surclassement ou pour s’assurer que leur siège est à côté d’un siège invendu. Les chaînes d’hôtels utilisent Plusgrade pour offrir aux clients les départs tardifs, des places au spa et des réservations à la salle à manger.

L’achat de Points.com (pour 385 millions en 2021) a augmenté fortement la présence de Plusgrade dans les programmes de fidélisation des transporteurs aériens et des hôtels, mais aussi des banques.

« Les revenus accessoires sont devenus un élément essentiel de la solidité financière des entreprises du voyage dans l’ensemble des secteurs et Plusgrade joue un rôle décisif auprès de ses partenaires de l’industrie du voyage, les aidant à créer et faire croître des occasions de revenus prometteuses », a déclaré par communiqué Ken Harris, fondateur et PDG de Plusgrade.