(Toronto) Le dirigeant de The Body Shop Canada affirme qu’il demande la protection des tribunaux contre ses créanciers parce que la société mère a privé sa filiale canadienne de ses liquidités et l’a forcée à s’endetter.

La Presse Canadienne

Jordan Searle affirme dans une déclaration sous serment que la situation de l’entreprise s’est « fortement détériorée » en décembre, après que la société mère, The Body Shop International, a été rachetée par la société de capital-investissement Aurelius.

Le directeur général de la filiale canadienne de la marque internationale de produits cosmétiques « Body Shop » a constaté que la société mère continuait de prendre son argent, mais ne payait pas les fournisseurs, parce que The Body Shop International soutenait avoir perdu l’accès à son financement et ralentissait les paiements aux créanciers pour économiser ses liquidités.

M. Searle affirme que The Body Shop Canada était habituée à ce que sa société mère prélève de l’argent sur son compte, parce que les deux entités avaient un accord de trésorerie commune, qui prévoyait que The Body Shop International récupérait les revenus de sa filiale canadienne et payait ses dépenses.

Lorsque The Body Shop International a demandé une forme de protection contre ses créanciers le mois dernier au Royaume-Uni, M. Searle a déclaré que The Body Shop Canada avait une dette de 3,3 millions et aucune perspective d’aide de ses propriétaires.

Les avocats de The Body Shop International et d’Aurelius n’ont pas répondu aux demandes de commentaires sur la déclaration sous serment de M. Searle, déposée quelques jours après que The Body Shop Canada a annoncé son intention de fermer 33 de ses 105 magasins au pays.