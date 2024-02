Loblaw détient plusieurs bannières, dont Maxi, Maxi et Cie, Provigo et Pharmaprix.

Revenus et profits en hausse pour Loblaw

(Brampton) Le géant canadien de l’alimentation et de la pharmacie Loblaw annonce avoir réalisé un bénéfice attribuable aux actionnaires ordinaires de 541 millions au quatrième trimestre de 2023, ou 1,72 $ par action diluée, comparativement à un bénéfice de 529 millions, ou 1,62 $ par action diluée au cours des trois derniers mois de l’exercice 2022.

La Presse Canadienne

Les revenus ont totalisé 14,53 milliards, contre 14,01 milliards un an plus tôt.

Les ventes des magasins comparables de produits alimentaires au détail ont augmenté de 2 %, tandis que celles des pharmacies ont progressé de 4,6 %.

Sur une base ajustée, Loblaw rapporte avoir gagné 2 $ par action au cours de son dernier trimestre, contre un bénéfice ajusté de 1,76 $ par action un an plus tôt.

La communication de ces bénéfices fait suite à l’annonce faite mardi par Loblaw selon laquelle la compagnie prévoyait l’investissement de plus de 2 milliards pour construire plus de 40 nouveaux magasins et en rénover des centaines d’autres au Canada.

Entreprise citée dans cette dépêche : Loblaw (TSX : L)