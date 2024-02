Onex gère et investit de l’argent pour le compte de ses actionnaires, d’investisseurs institutionnels et de clients fortunés.

(Toronto) Onex a affiché vendredi un profit de 373 millions US pour son quatrième trimestre, en baisse par rapport à celui de 435 millions rapporté pour la même période un an plus tôt.

La Presse Canadienne

La firme privée d’investissement a précisé que ce bénéfice équivaut à 4,81 $ US par action pour son trimestre clos le 31 décembre. Ce résultat se compare à un bénéfice de 5,32 $ US par action pour les trois derniers mois de 2022.

Pour l’année 2023 dans son entièreté, Onex dit avoir réalisé un bénéfice de 529 millions US, ou 6,65 $ US par action, comparativement à 235 millions US, ou 2,77 $ US par action, en 2022.

Le chef de la direction d’Onex, Bobby Le Blanc, a souligné que l’entreprise a réalisé une solide performance globale en 2023, portée par de bons résultats d’investissement, une activité de déploiement et de réalisation positive dans un environnement difficile.

