Loblaw indiquait plus tôt cette semaine qu’elle investirait deux milliards dans « la construction de plus de 40 nouveaux magasins, l’agrandissement ou la relocalisation de 10 autres et la rénovation de plus de 700 d’entre eux ».

Provigo continue de perdre du terrain au profit de Maxi. Une trentaine de magasins seront convertis au Québec en 2024. Ils arboreront le jaune et le bleu de l’enseigne à escompte en remplacement des couleurs de Provigo, qui comptera désormais un peu moins de 20 magasins à travers la province.

L’enseigne ne disparaîtra toutefois pas du paysage, a tenu à dire Johanne Héroux, directrice principale, affaires corporatives et communication de Loblaw, tout en reconnaissant que Maxi « correspondait davantage aux nouvelles habitudes des consommateurs ».

Le succès des enseignes de magasins vendant au rabais pousse l’entreprise à vouloir accentuer la présence de Maxi à travers le Québec, a expliqué Richard Dufresne, chef de la direction financière, lors d’une conférence avec les analystes, jeudi, à l’occasion de la publication du rapport annuel de la société et de ses résultats de quatrième trimestre clos le 30 décembre 2023. « Nos équipes y travaillent », a-t-il ajouté.

Cette stratégie sera adoptée un peu partout au pays. « La division des magasins Escompte sera notamment mise à l’avant-plan, alors que Loblaw entend étendre la présence des enseignes No Frills et Maxi à davantage de collectivités et de quartiers partout au pays », pouvait-on lire dans un communiqué publié par Loblaw.

Les consommateurs qui ont l’habitude de faire leur épicerie chez Provigo pourront néanmoins conserver cette habitude. Mais « l’avenir de l’enseigne est appelé à changer », a prévenu Mme Héroux. Virage déjà entamé notamment avec la rénovation de son magasin de Kirkland, Provigo deviendra une enseigne « plus nichée » axée notamment sur le prêt-à-manger.

La société indiquait plus tôt cette semaine qu’elle investirait deux milliards dans « la construction de plus de 40 nouveaux magasins, l’agrandissement ou la relocalisation de 10 autres et la rénovation de plus de 700 d’entre eux ».

Une tape sur les doigts

Toutes ces annonces surviennent au moment où Loblaw se fait taper sur les doigts par le Comité permanent de l’agriculture de la Chambre des communes. Celui-ci a en effet donné un avertissement au détaillant, ainsi qu’à Walmart, car il juge que les deux enseignes sont récalcitrantes à signer le code de conduite mis de l’avant dans l’industrie.

Lisez « Loblaw et Walmart se font taper sur les doigts »

La semaine dernière, le Comité a remis une lettre aux deux entreprises qui ne semblent pas vouloir se rallier. Aux yeux du Comité, elles devraient changer de cap et signer le code de conduite visant à assainir les relations entre épiciers et fournisseurs. Sans quoi l’adhésion pourrait devenir obligatoire, laisse entendre le Comité.

Résultats

Le géant canadien de l’alimentation et de la pharmacie Loblaw annonce avoir réalisé un bénéfice attribuable aux actionnaires ordinaires de 541 millions au quatrième trimestre de 2023, ou 1,72 $ par action diluée, comparativement à un bénéfice de 529 millions, ou 1,62 $ par action diluée au cours des trois derniers mois de l’exercice 2022. Les revenus ont totalisé 14,53 milliards, contre 14,01 milliards un an plus tôt.

Les ventes des magasins comparables de produits alimentaires au détail ont augmenté de 2 %, tandis que celles des pharmacies ont progressé de 4,6 %. Sur une base ajustée, Loblaw rapporte avoir gagné 2 $ par action au cours de son dernier trimestre, contre un bénéfice ajusté de 1,76 $ par action un an plus tôt.

Avec la collaboration de La Presse Canadienne