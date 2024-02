(Vancouver) Teck Resources a réussi à augmenter son bénéfice au quatrième trimestre par rapport à la même période l’an dernier grâce à l’intensification des opérations à sa mine de Quebrada Blanca, au Chili, et à la production d’une quantité record de cuivre.

La Presse Canadienne

La société minière de Vancouver affirme avoir réalisé un bénéfice attribuable aux actionnaires de 483 millions, ou 92 cents par action, pour le trimestre qui a pris fin le 31 décembre.

Il s’agissait d’une hausse par rapport à celui de 266 millions, ou 51 cents par action, rapporté un an plus tôt.

Sur une base ajustée, Teck indique avoir gagné 1,40 $ par action au cours de son dernier trimestre, en hausse par rapport à un bénéfice ajusté de 1,07 $ par action un an plus tôt.

Ses revenus ont totalisé 4,11 milliards, comparativement à 3,14 milliards au quatrième trimestre de 2022.

Sa production s’est élevée à 103 000 tonnes de cuivre au cours du dernier trimestre, comparativement à 65 000 tonnes un an plus tôt, tandis que la production de concentré de zinc a été de 182 000 tonnes, comparativement à 143 000 tonnes un an plus tôt.

La production de zinc raffiné a quant à elle totalisé 70 000 tonnes, comparativement à 46 000 tonnes un an plus tôt.

La production de charbon sidérurgique a atteint 6,4 millions de tonnes au quatrième trimestre, en hausse par rapport à 4,9 millions de tonnes un an plus tôt.

Entreprise dans cette dépêche : (TSX : TECK. B)