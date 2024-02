Le producteur et transformateur alimentaire de Mississauga, en Ontario, a vu sa perte par action s’établir à 8 cents pour le trimestre qui a pris fin le 31 décembre, comparativement à une perte de 34 cents par action pour le quatrième trimestre de 2022.

(Mississauga) Aliments Maple Leaf a signalé jeudi une perte de 9,3 millions pour son quatrième trimestre, ce qui se compare à une perte de 41,5 millions rapportée à la même période un an plus tôt.

La Presse Canadienne

Les ventes trimestrielles ont totalisé 1,19 milliard, ce qui est similaire à ce qui avait été rapporté un an plus tôt.

Au quatrième trimestre, les ventes du groupe des protéines animales se sont établies à 1,16 milliard, en hausse par rapport à 1,15 milliard à la même période en 2022. Les ventes du groupe des protéines végétales ont quant à elles été de 36,5 millions, en baisse par rapport à 40,0 millions un an plus tôt.

Sur une base ajustée, Maple Leaf a indiqué avoir réalisé un bénéfice de 8 cents par action au plus récent trimestre, comparativement à une perte ajustée de 28 cents par action un an plus tôt.

Par ailleurs, Maple Leaf a annoncé qu’Adam Grogan a été promu au poste de chef de l’exploitation, avec effet immédiat, tandis que Casey Richards assumera le rôle nouvellement créé de président des Aliments Maple Leaf aux États-Unis.

Entreprise dans cette dépêche : (TSX : MFI)