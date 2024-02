Cascades ne redémarrera pas les opérations de son usine de papier cannelure de Trenton, en Ontario, qui est actuellement à l’arrêt, et fermera définitivement ses usines de conversion de Belleville, en Ontario, et de Newtown, au Connecticut, d’ici la fin du mois de mai.

La papetière québécoise Cascades continue de rationaliser ses activités. Après la restructuration de ses activités de papiers tissu, c’est au tour de la plateforme emballage carton-caisse.

Pour la deuxième fois en deux ans, plus de 300 emplois sont touchés par une décision de fermer des usines.

Après avoir annoncé l’an passé la fermeture de ses usines de St. Helens et de Scappoose, en Oregon, ainsi que de Barnwell, en Caroline du Sud, Cascades ajuste davantage ses opérations de production et 310 employés se voient affectés par la mesure annoncée mardi.

Cascades ne redémarrera pas les opérations de son usine de papier cannelure de Trenton, en Ontario, qui est actuellement à l’arrêt, et fermera définitivement ses usines de conversion de Belleville, en Ontario, et de Newtown, au Connecticut, d’ici la fin du mois de mai.

L’entreprise soutient qu’à la suite de ses récents investissements à son usine de Bear Island, en Virginie, et dans son réseau de transformation, la production de ces installations sera transférée vers des unités disposant d’une capacité disponible et d’un équipement plus moderne.

La direction explique que la combinaison du contexte actuel du marché, des coûts d’exploitation plus élevés, de la technologie vieillissante et de la nécessité de réaliser des investissements importants sont les facteurs déterminants derrière la décision de cesser les activités dans les installations.

La capacité de production annuelle des équipements qui fermeront d’ici le printemps est de 175 000 tonnes courtes de papier cannelure et de 500 millions de pieds carrés d’emballages en carton ondulé.

« Bien que nous ne nous attendions pas à des annonces de fermeture pour ces actifs spécifiques, nous ne sommes pas surpris par d’autres actions de rationalisation de la capacité dans le secteur du carton-caisse », commente l’analyste Matthew McKellar, chez RBC.

Cet expert ajoute que l’impact de 175 000 tonnes courtes de papier cannelure de la fermeture à Trenton équivaut à environ 9 % de la capacité de production de carton-caisse de Cascades (incluant Bear Island à sa capacité nominale de 465 000 tonnes courtes de papier cannelure).

Cascades enregistrera des charges de baisse de valeur et d’obligations environnementales totalisant 61 millions de dollars associées à ces fermetures dans ses résultats de fin d’exercice. L’entreprise précise qu’elle inscrira aussi environ 35 millions de dollars de charges de restructuration additionnelles au cours des prochaines années.

Fondée en 1964, Cascades compte un effectif d’approximativement 10 000 employés travaillant dans plus de 70 unités d’exploitation en Amérique du Nord.