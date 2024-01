Eidos-Montréal annonce 97 licenciements et l’abandon du jeu Deus Ex

Épargné il y a un an, le studio Eidos-Montréal a finalement été frappé lundi par la « restructuration globale » menée par son nouveau propriétaire, le groupe suédois Embracer. On a annoncé lundi le licenciement de 97 personnes, près du quart des effectifs, tandis que Bloomberg révélait que la suite d’un des jeux fétiches du studio, Deus Ex, était abandonnée.

Eidos-Montréal a confirmé lundi, sur son compte LinkedIn et sur X, que près d’une centaine de ses employés « parmi [ses] équipes de développement, administration et service de soutien » étaient touchés par ces compressions.

« Le contexte économique global, les défis de notre industrie et la restructuration globale annoncée par Embracer ont finalement touché notre studio », explique-t-on dans cette publication.

En novembre 2022, six mois après l’acquisition par Embracer des trois studios de production de Square Enix, on avait annoncé la fermeture de Square Enix Montréal, qui comptait 200 employés. Les deux autres, Eidos-Montréal et Crystal Dynamics de San Francisco, n’étaient pas touchés, un responsable expliquant avoir « de grandes ambitions » pour eux. « Nous voyons des opportunités de croissance axées sur des franchises de qualité et des jeux AAA », avait affirmé Phil Rogers, directeur de CDE Entertainment, la filiale créée par Embracer après l’acquisition de Square Enix.

Il a été impossible d’obtenir les commentaires d’Eidos-Montréal ou d’Embracer. Un porte-parole du groupe suédois, cité par le site IGN, a rappelé qu’« un vaste programme de restructuration pour l’exercice 23-24, jusqu’à la fin du mois de mars 2024 », avait été annoncé. « Ce processus sera géré localement au niveau du groupe opérationnel, en mettant l’accent sur l’information des employés concernés en premier lieu, et au niveau du groupe, nous ne ferons pas de commentaires sur les studios spécifiques », a ajouté ce porte-parole.

Suite annulée

Selon des informations publiées lundi par Bloomberg, qui n’ont pas été confirmées par Embracer, Eidos-Montréal a reçu l’ordre récemment d’abandonner le projet de nouvel épisode de Deus Ex.

Cette suite, qui n’avait jamais été annoncée, mais sur laquelle planchaient les équipes d’Eidos-Montréal depuis deux ans, aurait été annulée pour laisser place à une toute nouvelle franchise.

Deus Ex : Human Revolution a été en 2011 le premier grand jeu produit par le studio montréalais fondé en 2007. Le dernier épisode, Mankind Divided, date de 2016. Selon le site VG Chartz, 12 millions d’exemplaires de Deus Ex : Human Revolution et de Deus Ex : Mankind Divided auraient trouvé preneur.