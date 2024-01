Une semaine après avoir mis en doute la légitimité de l’actionnaire dissident Browning West à pouvoir demander la tenue rapide d’une assemblée, Gildan convoque ses actionnaires pour une assemblée annuelle et extraordinaire le 28 mai.

Le fabricant montréalais de vêtements entend néanmoins présenter lundi une demande en jugement déclaratoire auprès d’un tribunal du Québec pour faire déclarer la demande de convocation de Browning West comme nulle et déclarer par conséquent l’assemblée extraordinaire des actionnaires annulée.

Gildan continue de prétendre que Browning West a accumulé illégalement des actions de Gildan, minant ainsi sa légitimité à pouvoir demander une assemblée spéciale. Browning West assure que la loi Hart-Scott-Rodino n’a pas été violée, car l’entité détenant les actions de Gildan n’est pas constituée aux États-Unis et que Gildan n’est pas une société ayant son siège social aux États-Unis.

Le fonds de couverture américain Browning West avait demandé à Gildan le 9 janvier d’organiser sans tarder une assemblée pour tenir un vote afin de reconstituer le conseil d’administration pour ramener Glenn Chamandy au poste de PDG après son congédiement survenu le 10 décembre.

La dernière assemblée des actionnaires de Gildan s’étant déroulée en mai dernier, le conseil d’administration de Gildan dit avoir décidé de combiner les assemblées annuelle et extraordinaire pour « éviter des assemblées multiples saisies de questions similaires et des situations où il y a un risque véritable de semer la confusion parmi les actionnaires et d’entraîner un certain désengagement de leur part ».

Puisque la demande de convocation formulée par Browning West vise à reconstituer la majorité du conseil dans le but de prendre le contrôle de l’entreprise, Gildan insiste sur l’importance d’accorder à tous les actionnaires un « délai raisonnable » pour évaluer la proposition de Browning West et bien la comprendre.

Le conseil soutient aussi que la date du 28 mai donnera aux actionnaires l’occasion d’évaluer les qualités de leadership de Vince Tyra – le successeur de Glenn Chamandy – à titre de chef de la direction de Gildan afin qu’ils puissent prendre la décision « la plus éclairée possible » quant au choix de la personne qui représente le meilleur dirigeant pour diriger l’entreprise.

Gildan dit par ailleurs avoir offert à Browning West de tenir une rencontre avec Vince Tyra et a demandé à rencontrer les candidats proposés par Browning West afin de mieux comprendre leurs points de vue et la pertinence de leurs compétences. Le conseil affirme que Browning West s’est refusé jusqu’ici à toute communication entre ses candidats et le conseil.

Le conseil a destitué Glenn Chamandy de son poste de PDG en justifiant sa décision par des divergences liées au plan de succession et en soulignant que Glenn Chamandy souhaitait aller de l’avant avec une stratégie d’acquisitions risquée de plusieurs milliards de dollars.

Browning West souhaite remplacer 8 des 11 administrateurs en poste. Les départs souhaités sont ceux de Donald Berg, Maryse Bertrand, Marc Caira, Shirley Cunningham, Charles Herington, Luc Jobin, Craig Leavitt et Chris Shackelton.

Browning West propose d’installer au conseil Glenn Chamandy, l’ex-PDG de United Rentals, Michael Kneeland, un ex-dirigeant de Nike, Michener Chandlee, le chef des finances du CN, Ghislain Houle, l’ex-présidente de Mobilia, Mélanie Kau, le cofondateur de Browning West, Peter Lee, une ex-dirigeante de Walmart, Karen Stuckey et le chef des finances de Rona, J. P. Towner.

Pour Browning West, qui dit détenir une participation approximative de 5 % dans Gildan, il était essentiel de tenir une réunion spéciale sans délai pour éviter que l’incertitude risque de causer des dommages permanents aux parties prenantes de Gildan.

Une dizaine d’actionnaires institutionnels indépendants, contrôlant environ 35 % des actions de Gildan, ont publiquement exprimé leur opposition au congédiement de Glenn Chamandy dans les dernières semaines.