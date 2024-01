Avec la signature de la convention collective, les aides aux serres et récolteurs des Fermes Lufa à Laval toucheront un salaire variant de 17 $ à 24,25 $ l’heure et les assistants-agronomes de 24,80 $ à 30,50 $ l’heure.

(Montréal) Une première convention collective vient d’être signée aux Fermes Lufa à Laval.

Lia Lévesque La Presse Canadienne

Le syndicat des Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, qui a syndiqué ces travailleurs, rapporte qu’il aura fallu trois ans pour parvenir à élaborer cette première convention collective. Reste que la rédaction d’une première convention est un processus souvent long.

Le syndicat y représente entre 15 et 25 travailleurs, selon le moment de l’année, puisque les étapes de la récolte et de la replantation nécessitent davantage de main-d’œuvre.

Les travailleurs ont adopté cette première convention collective à « très forte majorité », lors d’une assemblée tenue plus tôt ce mois-ci, a fait savoir le syndicat des TUAC, affilié à la FTQ.

La première convention collective sera d’une durée de trois ans, rétroactive au 1er janvier dernier. Elle prévoit des augmentations de salaire que les TUAC évaluent à 10 à 21 % pour leurs membres.

Entre autres, les aides aux serres et récolteurs toucheront un salaire variant de 17 $ à 24,25 $ l’heure et les aides-agronomes de 24,80 $ à 30,50 $ l’heure. Une prime est aussi prévue à la signature du contrat de travail.

Invitée à commenter, la direction des Fermes Lufa n’est pas entrée dans le détail des salaires. Elle a toutefois confirmé la conclusion de cette première convention collective. « Oui, nous sommes parvenus à un accord qui offre les meilleures conditions de travail possibles dans l’industrie serricole au Québec, alors que nous continuons à bâtir un meilleur système alimentaire. »

Les TUAC s’en réjouissent. « Je salue cette avancée majeure pour les travailleurs et les travailleuses de Lufa à Laval. Cette entente jette une bonne base pour la campagne de syndicalisation en cours visant l’ensemble des serres Lufa et son centre de distribution. Ensemble, nous écrivons l’histoire du progrès et de la justice pour les travailleurs et les travailleuses de serre », a commenté le président de la section locale 501, Alain Lachaîne.