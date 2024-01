PHOTO CHARLES KRUPA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(New York) Walmart améliore encore les avantages offerts à ses directeurs de magasins aux États-Unis, alors que le plus grand détaillant et employeur privé du pays cherche à retenir ses dirigeants et à en attirer de nouveaux sur un marché du travail toujours concurrentiel.

Anne D’innocenzio Associated Press

Walmart, qui compte près de 4700 magasins homonymes aux États-Unis, a annoncé lundi qu’à compter du nouvel exercice financier de l’entreprise, qui commence jeudi, les directeurs de magasins américains recevront chaque année jusqu’à 20 000 $ en attribution d’actions Walmart.

Les actions Walmart ont augmenté de 15 % au cours des 52 dernières semaines. Le titre a clôturé en hausse de 1 %, ou 1,43 $ par action, à 164,27 $ vendredi, par rapport à jeudi.

Ces mesures font suite à l’annonce faite par la chaîne au début du mois. Elle s’est engagée à augmenter le salaire de base initial des directeurs de magasin, tout en remaniant son plan de bonis afin de mettre davantage l’accent sur les bénéfices auprès de ces dirigeants.

L’augmentation de salaire et la modification des bonis entreront également en vigueur jeudi.

Walmart a indiqué qu’il n’avait apporté aucun changement à la structure salariale des directeurs de magasin depuis plus d’une décennie.

Bien que les taux de rotation des directeurs de magasins américains et du reste des employés se soient stabilisés depuis 2022, les pressions sur les employés se sont accrues.

L’accélération des services en ligne depuis la pandémie a créé davantage de défis pour les dirigeants de magasins, car ils doivent équilibrer les inventaires tant pour les clients des magasins que pour les acheteurs en ligne.

« Agir comme des propriétaires »

Walmart a expliqué que le montant de l’attribution annuelle d’actions est basé sur le format du magasin.

Ainsi, les dirigeants des supercentres, qui s’étendent sur environ 180 000 pieds carrés, recevront 20 000 $ sous forme d’actions, tandis que la direction des plus petits magasins touchera entre 10 000 $ et 15 000 $ en actions, selon le format.

Walmart a déclaré que les attributions d’actions seraient acquises sur une période de trois ans. Elles seront accordées en avril, période traditionnelle d’indemnisation de l’entreprise.

« Il est juste de dire que nous leur demandons d’agir comme des propriétaires et de penser comme des propriétaires, a déclaré John Furner, le PDG de la division américaine de Walmart, aux journalistes dimanche. Et avec cette annonce, ils seront tous propriétaires, et beaucoup d’entre eux possèdent des actions. »

M. Furner a souligné que Walmart dispose depuis longtemps d’un programme d’actions pour les employés, dans le cadre duquel ils peuvent acheter des actions directement, puis demander à l’entreprise de verser 15 % de leurs achats, jusqu’à 1800 $ par an. Cependant, Walmart n’offre pas d’escompte sur les actions.

Le nouveau salaire de base annuel de départ pour les directeurs de magasins aux États-Unis se situera entre 90 000 $ et 170 000 $. Auparavant, la fourchette allait de 65 000 $ à 170 000 $.

Cela signifie que le salaire de base moyen des dirigeants de magasin passera de 117 000 $ à 128 000 $, selon Cedric Clark, vice-président exécutif des opérations des magasins de la division américaine de Walmart.

Environ 75 % des dirigeants de ses magasins ont commencé comme salariés horaires, a mentionné Walmart.

Plus de pression sur les directeurs

Le directeur général de la société de recherche GlobalData, Neil Saunders, note que Walmart essaye non seulement d’empêcher ses principaux dirigeants d’aller chez la concurrence comme Target et Costco, mais que la compagnie leur offre également davantage d’incitations pour accroître la rentabilité à un moment où la diminution de l’inflation exerce davantage de pression sur les détaillants pour qu’ils vendent plus d’articles.

La forte inflation a été néfaste pour les acheteurs, mais elle a contribué à gonfler les ventes globales des entreprises.

« En fin de compte, c’est le directeur du magasin qui fera le succès ou l’échec du magasin », analyse M. Saunders.

« Ils doivent donc obtenir de meilleures performances de leurs magasins existants. Le moyen d’y parvenir est de motiver davantage les directeurs afin qu’ils soient plus efficaces, plus motivés en termes de croissance et qu’ils se concentrent davantage sur leurs objectifs, y compris la rentabilité », ajoute-t-il.

Walmart a annoncé en janvier 2023 que ses travailleurs américains bénéficieraient d’augmentations de salaire le mois suivant, augmentant ainsi le taux horaire de départ entre 14 $ et 19 $ de l’heure. Le salaire de départ se situait auparavant entre 12 $ et 18 $ de l’heure, selon l’emplacement.