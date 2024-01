AtkinsRéalis obtient un contrat de 50 millions US du département de l’Énergie

AtkinsRéalis, la société anciennement connue sous le nom de Groupe SNC-Lavalin, a obtenu un contrat avec un laboratoire du département de l’Énergie des États-Unis pour soutenir le développement d’une technologie de fusion nucléaire.

La Presse Canadienne

La société établie à Montréal a dit, jeudi, avoir obtenu ce contrat de services de soutien en ingénierie multidisciplinaire auprès du Laboratoire de physique des plasmas de Princeton (PPPL) avec ses partenaires Jacobs Technology et Longenecker and Associates.

D’une durée de cinq ans avec une période de base de trois ans et deux années optionnelles, le contrat a une valeur maximale de 50 millions US, a indiqué AtkinsRéalis par communiqué.

Les services fournis par AtkinsRéalis et ses partenaires comprennent l’étude conceptuelle de centrales électriques de fusion et le développement de la physique et des avancées technologiques pouvant améliorer l’économie des centrales à fusion.

Dans ce cadre, la société est à l’avant-plan d’un consortium d’entreprises d’ingénierie de fusion de calibre mondial.

Un rapport publié l’an dernier par l’Agence internationale de l’énergie atomique (IAEA) indique que les progrès récents suggèrent que la fusion pourrait faire partie du plan mondial à long terme pour l’atténuation des émissions nettes et du changement climatique et satisfaire la demande croissante d’électricité. L’agence établit également de nombreuses étapes nécessaires à la réalisation de cette technologie.

Le président et chef de la direction d’AtkinsRéalis, Ian L. Edwards, a fait valoir jeudi que de soutenir la fusion à l’échelle commerciale pour offrir une « énergie sécuritaire, sans limites et respectueuse de l’environnement » est un autre exemple de la façon dont l’entreprise tire parti de ses services d’ingénierie de pointe pour aider à briser la dépendance du monde aux solutions de rechange « moins durables » et faire progresser la « transition énergétique mondiale ».