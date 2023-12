La Boulangerie St-Méthode acquise par des capitaux américains et québécois

La Boulangerie St-Méthode, deuxième producteur de pains tranchés en importance au Québec, passe sous le contrôle d’une firme d’investissement américaine spécialisée dans l’industrie des biens de consommation.

Cette firme, Swander Pace Capital, a confirmé jeudi l’acquisition d’une « participation majoritaire » dans la Boulangerie St-Méthode en association avec la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et la firme Partenaires d’investissement Roynat, filiale de la Banque Scotia.

Établie depuis 75 ans à Adstock, dans la région de Chaudière-Appalaches, St-Méthode fabrique et distribue ses pains de marques « Récolte de St-Méthode », « Grains St-Méthode » et « Campagnolo » chez des détaillants en alimentation partout au Québec et dans l’est du Canada.

Les détails de la transaction de prise de contrôle de l’entreprise boulangère encore dirigée par des membres de la famille fondatrice ne sont pas divulgués.

N’empêche, cette transaction survient cinq mois après que le président de l’entreprise, Benoit Faucher, a déclaré être à la recherche de nouveaux partenaires d’affaires afin de consolider ses projets d’expansion de marché après la réalisation d’un investissement de 14 millions dans son usine boulangère.

Chez Swander Pace Capital, le directeur général, Tyler Matlock, se dit « ravi de s’associer avec l’équipe de direction actuelle » de la Boulangerie St-Méthode afin de « mettre à profit cette expérience unique tant dans le secteur des produits de boulangerie que dans le marché québécois ».

Avec son portefeuille de 2,2 milliards US, Swander Pace Capital est connue dans l’industrie des biens de consommation au Québec pour ses prises de participation antérieures au capital d’entreprises comme Liberté (produits laitiers) ainsi que Lavo et Recochem (produits d’entretien sanitaire).

« Transition harmonieuse »

À la direction de la Boulangerie St-Méthode, le président Benoit Faucher indique qu’il entend désormais « jouer un rôle-conseil auprès de l’équipe de direction tout en assurant une transition harmonieuse » avec le nouvel actionnariat de contrôle de l’entreprise.

PHOTO PATRICE LAROCHE, ARCHIVES LE SOLEIL Le président de la Boulangerie St-Méthode, Benoit Faucher

« Nos nouveaux partenaires [Swander Pace, la CDPQ et Roynat] partagent nos valeurs ancrées dans notre culture d’entreprise familiale, comme le reflète notamment le maintien de l’équipe de direction actuelle et de tous les emplois », indique Benoit Faucher dans un communiqué publié conjointement avec Swander Pace, la Caisse de dépôt et Roynat.

« Depuis 75 ans, Boulangerie St-Méthode est un fournisseur majeur de produits novateurs de qualité supérieure dans sa catégorie. Avec ces partenaires, nous sommes fiers de contribuer à préserver cette tradition d’excellence et d’aider l’entreprise à accélérer sa croissance en développant d’autres produits et marchés », ajoute-t-il.

À la Caisse de dépôt, Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe des investissements au Québec, se réjouit de pouvoir « accompagner cette entreprise prospère du secteur alimentaire québécois dans son processus de relève et ses projets de croissance, dans les marchés canadien et américain ».

Chez Partenaires d’investissement Roynat, la directrice générale, Catherine Parent, estime que la « Boulangerie St-Méthode dispose d’une solide équipe de direction et de plusieurs partenaires importants » qui lui permettront d’atteindre « de nouveaux sommets dans les années à venir ».