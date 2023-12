En raison de la grève, des marques de lait comme Québon et Natrel, qui sont produites par Agropur, manquaient sur les étagères de plusieurs épiceries de la région, au grand dam des consommateurs.

La grève qui durait depuis une semaine à l’usine Agropur de Saint-Laurent, dans l’ouest de Montréal, est maintenant terminée. Une entente de principe a été acceptée dimanche par la majorité des membres du syndicat et un retour au travail est prévu dès ce lundi.

« Il y a beaucoup de gens qui s’interrogent sur la pertinence des grèves. En faisant le choix de protester et d’arrêter leur travail, nos membres ont réussi à se faire entendre, et à aller chercher, en une semaine, ce qui aurait pu prendre des mois, voire des années à obtenir », a expliqué dimanche Jean-François Pelletier, le secrétaire-trésorier de la Section locale 1999 des Teamsters.

Son groupe représente entre autres les 250 employés de l’usine du boulevard Lebeau, à Saint-Laurent. Échelonnée sur une période de six ans, la nouvelle convention collective des salariés de l’usine comprend des augmentations de salaire minimales de 21,5 % durant cette période. Certains métiers spécialisés recevront quant à eux une hausse plus importante, un « gain important » selon le syndicat.

Il y a sept jours, les employés de l’usine, dont la convention collective était échue depuis septembre, avaient déclenché une grève. Cette semaine, la grève avait suscité son lot d’inquiétudes, notamment en lien avec des problèmes d’approvisionnement.

Des marques de lait comme Québon et Natrel, qui sont produites par Agropur, manquaient sur les étagères de plusieurs épiceries de la région, au grand dam des consommateurs. Des gestionnaires occupant des postes de cadres ont dû assurer le remplacement des employés durant la durée de la grève.

« Quelques jours à peine après le déclenchement de la grève, on observait une pénurie de certains des produits. Ça démontre le rôle essentiel que jouent nos membres dans la chaîne d’approvisionnement, et ils méritent une compensation qui reflète ce rôle », a fait valoir en ce sens le permanent syndical chez les Teamsters, Jérôme Gendron.

Par courriel, Agropur s’est de son côté réjouie dimanche de la signature d’une entente, en estimant « avoir conclu une entente juste et équitable pour les employés tout en permettant à la Coopérative de demeurer forte et concurrentielle ».

« Les employés amorceront un retour progressif dès [lundi] à l’usine. Notre objectif est de reprendre nos activités à pleine capacité, et ce, dès cette semaine. Nous tenons à remercier nos clients et les consommateurs pour leur patience et leur résilience », a soutenu le directeur aux relations publiques, Guillaume Bérubé.

Agropur est une coopérative qui regroupe plus de 2800 producteurs laitiers et qui compte 7350 employés répartis dans plusieurs installations. En début d’année, la coopérative avait dévoilé que son excédent atteignait 127,2 millions au cours de l’exercice terminé le 29 octobre, en hausse de 31,3 % par rapport à la même période l’an dernier. Les revenus, pour leur part, ont atteint 8,5 milliards, une progression de 16,5 %.

Avec La Presse Canadienne