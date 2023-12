Les ventes des grossistes canadiens en baisse de 0,5 %

(Ottawa) Statistique Canada indique que les ventes en gros, à l’exclusion du pétrole, des produits pétroliers et autres hydrocarbures et à l’exclusion des graines oléagineuses et des céréales, ont chuté de 0,5 % à 81,7 milliards en octobre.