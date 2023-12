Patrick Lemaire, qui est diplômé en génie mécanique, siège au conseil d’administration de Cascades depuis 2016 et il a été président et chef de la direction de Boralex de 2006 jusqu’à sa retraite en décembre 2020.

(Kingsey Falls) Le géant québécois du papier et du recyclage Cascades annonce vendredi qu’Alain Lemaire cèdera ses fonctions de président du conseil d’administration à Patrick Lemaire lors de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires qui se déroulera en mai 2024.

Alain Lemaire continuera néanmoins à siéger au conseil d’administration à titre d’administrateur.

Patrick Lemaire, qui est diplômé en génie mécanique, siège au conseil d’administration de Cascades depuis 2016 et il a été président et chef de la direction de Boralex de 2006 jusqu’à sa retraite en décembre 2020.

Chez Cascades, où il a occupé plusieurs rôles entre 1988 et 2006, Patrick Lemaire a notamment été directeur général de cinq usines et vice-président et chef de l’exploitation du secteur de l’emballage carton-caisse.

Le président et chef de la direction de Cascades, Mario Plourde, affirme dans un communiqué qu’Alain Lemaire a présidé de main de maître les travaux du conseil d’administration au cours de la dernière décennie et il croit que Patrick Lemaire a toutes les qualités pour assumer la présidence avec succès.

Ces nouvelles sont annoncées dans la foulée de la mort, le 8 novembre dernier, de l’un des fondateurs de Cascades, Bernard Lemaire, à l’âge de 87 ans.