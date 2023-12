La firme québécoise de génie-conseil Norda Stelo acquiert une firme de Vancouver, CWA Engineers, avec l’appui financier d’un prêt de 12 millions de dollars de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ).

CWA regroupe une centaine d’ingénieurs et d’employés spécialistes qui ont développé une expertise particulière dans la conception, la réalisation et la gestion d’infrastructures de transport et de manutention en vrac dans le secteur des ressources naturelles.

Selon Alex Brisson, président et chef de la direction de Norda Stelo, « la complémentarité de nos services avec ceux de CWA nous placera en voie de devenir un leader mondial de la logistique intelligente du transport et de la manutention dans le secteur des ports et des terminaux ainsi que dans les industries minière, ferroviaire, des agrégats de construction et des produits du bois ».

« Avec CWA, nous avons l’occasion d’améliorer notre offre de services pour les partenariats à long terme des deux entreprises et d’étendre notre portée grâce à des projets importants à l’échelle nationale et sur les marchés internationaux, en mettant l’accent sur les États-Unis et outre-mer. »

Avec cette acquisition de CWA, qui sera intégrée sous le nom de Norda Stelo après six mois de transition, l’effectif combiné de l’entreprise dirigée de Québec est prévu aux environs de 850 employés.

Au terme de cette transition, le PDG de CWA, Raymond Chu, assumera le rôle de vice-président de Norda Stelo pour l’ouest du Canada et les États-Unis, à partir des anciens bureaux de CWA à Vancouver.

Un investissement de 12 millions de la Caisse

« Notre nouvelle entité combinée est aussi complémentaire que révolutionnaire pour nos entreprises », indique Raymond Chu dans le communiqué annonçant la transaction avec Norda Stelo.

« Nous renforçons notre stratégie de croissance et nous serons en mesure de réaliser notre objectif d’élargir notre présence d’un océan à l’autre, mais également d’améliorer notre offre dans les secteurs minier et portuaire à l’échelle mondiale. »

Du côté de la Caisse de dépôt et placement, qui prête 12 millions à Norda Stelo pour acquérir CWA, la première vice-présidente et cheffe des placements au Québec, Kim Thomassin, se dit « fière d’appuyer l’expansion de cette entreprise québécoise et d’accompagner son entrée dans le marché de l’ingénierie de l’Ouest canadien ».

Selon Mme Thomassin, « ce premier investissement de la CDPQ dans Norda Stelo permettra de propulser les activités de l’entreprise au prochain stade de sa croissance. En plus de faire rayonner plus largement son expertise en génie industriel, cette transaction lui ouvrira les portes de l’international avec de nouveaux contrats dans diverses géographies ».