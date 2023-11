Malgré les vents contraires, Couche-Tard a augmenté son bénéfice net, qui passe de 810,4 millions US à 819,2 millions US.

L’augmentation du coût de la vie étouffe les fumeurs qui magasinent dans les dépanneurs d’Alimentation Couche-Tard. Les difficultés de l’industrie du tabac grugent les ventes de ses dépanneurs aux États-Unis.

Stéphane Rolland La Presse Canadienne

Les ventes comparables de ses dépanneurs aux États-Unis ont reculé de 0,1 % au deuxième trimestre clos le 15 octobre. « Le frein venait vraiment du tabac, précise le président et chef de la direction, Brian Hannasch, lors d’une conférence téléphonique, mercredi. Si vous enlevez ce segment, nos ventes auraient été en territoire positif pour le trimestre. »

La consommation de tabac décline aux États-Unis. La crise du coût de la vie accentue la pression sur les revenus générés par ce segment, car les fumeurs ajustent leur consommation en conséquence en choisissant des produits d’entrée de gamme ou en se tournant vers le commerce illicite.

On voit que les consommateurs se serrent la ceinture aux États-Unis. […] Nous avons constaté que les consommateurs délaissent les marques "premium" en se tournant vers l’entrée de gamme pour le tabac et l’alcool. Brian Hannasch, président et chef de la direction d’Alimentation Couche-Tard

Les produits du tabac ont permis à Couche-Tard de générer des ventes de 6,39 milliards US dans toutes les régions où la société est présente, au cours de l’exercice 2023 clos le 25 avril. L’an dernier, ce chiffre était de 6,48 milliards US.

Le détaillant a également indiqué que les volumes de carburant vendus ont légèrement diminué en Europe et aux États-Unis, mais ont augmenté de 3 % au Canada tandis que les marges sur le carburant ont progressé dans les trois régions.

M. Hannasch a souligné que les prix du carburant ont diminué dans les dernières semaines. « Nous avons vu une amélioration des volumes. Le contexte est plus favorable depuis quelques semaines. »

L’analyste de RBC Marchés des capitaux, Irene Nattel, souligne que les frais d’exploitation normalisés n’ont augmenté que de 1,5 %, soit bien moins que l’inflation. « Leur capacité exceptionnelle de contrôler leurs coûts fait partie de leur ADN et est pleinement visible ce trimestre. »

Bénéfice en hausse

Malgré ces vents contraires, Couche-Tard a augmenté son bénéfice net, qui passe de 810,4 millions US à 819,2 millions US. Le bénéfice ajusté dilué par action est de 82 cents US. Les revenus, pour leur part, baissent de 2,7 % à 16,4 milliards US.

Avant la publication des résultats, les analystes anticipaient un bénéfice par action de 79 cents US et des revenus de 16,4 milliards US, selon la firme de données financières Refinitiv.

Chris Li, de Desjardins Marché des capitaux, n’est pas surpris de voir l’action de la société reculer en Bourse, même si les résultats sont supérieurs aux attentes des analystes. Il explique que l’attention des investisseurs se concentre sur la diminution des ventes comparables dans les dépanneurs.

« Nous pensons que cette faiblesse va perdurer à moyen terme, mais nous pensons que les vents contraires sont temporaires. Nous maintenons notre opinion optimiste à long terme en raison des nombreuses occasions de croissance au cours des cinq prochaines années. »

L’action de Couche-Tard perdait 3,06 $, ou 3,89 %, à 75,69 $ à la Bourse de Toronto vers midi.