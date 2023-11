(Laval) Malgré une diminution de son chiffre d’affaires par rapport à l’an dernier, Alimentation Couche-Tard a rapporté mardi un bénéfice net de 819,2 millions US pour son deuxième trimestre, en hausse par rapport à 810,4 millions US pour la même période un an plus tôt.

La Presse Canadienne

L’exploitant de dépanneurs établi à Laval, mais qui publie ses résultats en dollars américains, a indiqué que ses revenus se sont élevés à 16,4 milliards US au deuxième trimestre, en baisse de 2,7 % par rapport à l’année précédente.

Cette diminution est toutefois moins marquée que celle qu’avait rapportée l’entreprise au premier trimestre, à 16,3 %.

Selon Couche-Tard, la baisse de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre est surtout attribuable à un prix de vente moyen moins élevé du carburant pour le transport routier, mais aussi à une demande de carburant pour le transport routier moins élevée qu’à la même période il y a un an.

Le bénéfice par action s’est par ailleurs établi à 85 cents US, comparativement à 79 cents US un an plus.

Dans un communiqué, le président et chef de la direction de Couche-Tard, Brian Hannasch, a salué des « progrès notables pour la plupart de nos indicateurs clés », même si l’entreprise a constaté un ralentissement de ses ventes par magasin aux États-Unis.

Ce ralentissement spécifique aux États-Unis serait en partie attribuable à la faiblesse des ventes de cigarettes. En septembre, M. Hannasch avait d’ailleurs fait état de « vents contraires pour l’industrie du tabac, pas seulement pour Couche-Tard ».

Le chef de la direction financière, Filipe Da Silva, a quant à lui souligné que grâce à la « discipline financière » de l’entreprise, la croissance normalisée des frais d’exploitation a été limitée à 1,5 %, « un chiffre bien inférieur au taux d’inflation moyen actuel » qui affecte les opérations de Couche-Tard.