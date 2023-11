Distribution Transbroue perd d’autres acteurs

Le distributeur de bières et de boissons Transbroue perd de nouveaux partenaires d’affaires : les producteurs d’alcool ontariens Collective Arts et la microbrasserie de Joliette l’Alchimiste ont décidé de ne plus faire affaire avec Transbroue. L’entreprise est par ailleurs visée par une poursuite de six autres ex-partenaires qui lui réclament des sommes non payées.