Le projet d’usine intégrée de cellules de batteries sur la Rive-Sud de Montréal a beau soulever des questions au plan environnemental et réglementaire, il suscite un enthousiasme auprès des demandeurs d’emploi au moment où sévit une sévère pénurie de main-d’œuvre.

Mardi midi, le patron de Northvolt Amérique du Nord Paolo Cerruti a soutenu dans une discussion devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain avoir reçu 3000 candidatures spontanées depuis l’annonce du projet.

« On a trouvé une très grande qualité de personnes à Montréal. La semaine suivant l’annonce, on a eu 3000 candidatures spontanées juste en une semaine. C’est génial », a indiqué M. Cerruti au sujet de la main-d’œuvre servant à alimenter le projet comme des ingénieurs et des chargés de projet. Dans un français impeccable, le cofondateur de Northvolt a répondu aux questions du président et chef de la direction de la Chambre Michel Leblanc.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Le président-directeur général de Northvolt Amérique du Nord, Paolo Cerruti, s’entretient avec Michel Leblanc président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, à l’occasion d’un dîner-conférence mardi.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Des manifestants du front commun ont dérangé le début du discours à l’intérieur de la salle de réunion de l’hôtel Fairmount Le Reine-Elizabeth. La police a été appelée pour ramener l’ordre.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Des manifestants écologiques ont fait sentir leur présence à l’extérieur de l’hôtel.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Le président-directeur général de Northvolt Amérique du Nord Paolo Cerruti.







Pour ce qui est de la phase de construction, le conférencier a toutefois laissé percer son inquiétude. Il faut dire que l’on assiste à un goulot d’étranglement à l’approche de l’horizon 2026 où les usines de Ford, GM et Nemaska Lithium, notamment, devront être livrées en vue de respecter les contrats signés avec les clients.

« Chaque fois que je parle aux grands de la construction au Québec, ils sont rassurants. Ça me fait plaisir, mais je reste encore très attentif aux dynamiques de marché, s’est-il exprimé. Le résidentiel ralentit, mais les compétences ne sont pas forcément les mêmes que dans celles requises dans la construction des usines. Je suis plutôt rassuré, mais j’observe encore. »

Northvolt a confirmé qu’il aura recours à la main-d’œuvre étrangère de façon temporaire pour la phase d’installation et de tests des équipements, souvent fabriqués outremer. Ces experts en provenance d’Europe et d’Asie auront aussi pour tâche de former les futurs opérateurs. « Ces gens-là ne sont pas appelés à rester au Canada pendant des années. C’est ponctuel. Ça va être quelques centaines de personnes, pas tous en même temps, pendant quelques semaines, parfois quelques mois », a-t-il précisé.

Northvolt veut construire une usine de 7 milliards sur un immense terrain à cheval sur McMasterville et Saint-Basile-le-Grand. Il attend d’obtenir la permission du ministère de l’Environnement pour remblayer certains milieux humides. Les fonctionnaires ont refusé pareille demande au précédent propriétaire du terrain pas plus tard qu’en mars dernier.

Depuis son annonce, le projet a suscité les critiques des groupes environnementalistes qui lui reprochent d’échapper au regard inquisiteur du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement pour les travaux de la phase initiale.

Après les voitures, les avions ?

Depuis 2021, Northvolt possède la société californienne Cuberg qui commercialise une technologie de batterie pour l’industrie aérienne. En réponse à une question de l’agence Reuters, Paolo Cerruti a indiqué que le Québec pourrait accueillir l’usine commerciale associée à cette division en temps et lieu.

« Nous envisageons de réserver un espace sur le site [de la Montérégie] s’il est logique d’avoir une première usine à échelle industrielle ici au Québec. Cela ne signifie pas que nous avons pris la décision d’industrialiser Cuberg ici, a répondu le patron. C’est très tôt. La question va se poser dans quelques années, probablement dans la seconde partie de cette décennie. C’est une technologie remplie de promesse. À ce moment-ci, elle a peu de volume et coûte cher. C’est très niché pour le moment. On imagine qu’elle va se démocratiser à l’avenir. »