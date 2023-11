Les baristas et les préposés au café d’un Starbucks à Saguenay sont maintenant syndiqués, une première dans la province. Le Tribunal administratif du travail a accordé son accréditation à la suite d’une demande déposée en juillet.

« Comme c’est trop souvent le cas pour les multinationales multimilliardaires, les pratiques antisyndicales font presque partie de l’identité de marque de Starbucks, a affirmé Caroline Senneville, présidente de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), dans un communiqué de presse. Cette entreprise est tristement connue pour son acharnement à empêcher ses travailleuses et travailleurs dans le monde de faire respecter leurs droits et même leur liberté d’expression ! La victoire d’aujourd’hui rayonne donc bien au-delà du Québec et du Canada. Les employé-es de Chicoutimi ne sont plus seuls face à l’employeur, ils peuvent maintenant compter sur la force de leurs 330 000 camarades solidaires dans tout le pays ! »

En entrevue, Mme Senneville sait dit consciente du fait que Starbucks « n’était pas un employeur très chaud à l’idée d’avoir des syndicats dans ses établissements ». « Mais on s’attend à ce que l’employeur respecte les lois », a-t-elle dit, ajoutant dans la foulée qu’elle espérait que d’autres établissements se syndiquent.

Le Starbucks de Saguenay compte une trentaine de salariés. Ils feront désormais partie du Syndicat des employé-es de la restauration-CSN.