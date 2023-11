La société affirme que la vente libère de la valeur pour Cineplex et ses parties prenantes et fournit des liquidités immédiates pour le remboursement de la dette.

Cineplex vend Player One Amusement Group pour 155 millions à OpenGate Capital

(Toronto) Cineplex a signé un accord pour vendre son entreprise Player One Amusement Group à la société de capital-investissement américaine OpenGate Capital pour 155 millions en espèces.

La Presse Canadienne

Player One Amusement Group vend, distribue, exploite et entretient des jeux d’arcade et d’autres équipements.

Ellis Jacob, président et chef de la direction de Cineplex, explique que la société a développé l’activité vendue par le biais de plusieurs acquisitions et d’une croissance organique, pour devenir un leader en Amérique du Nord.

La société affirme que la vente libère de la valeur pour Cineplex et ses parties prenantes et fournit des liquidités immédiates pour le remboursement de la dette.

Dans le cadre de cette transaction, Player One Amusement Group a signé un accord à long terme pour continuer à fournir et entretenir les jeux dans les cinémas et dans les lieux de divertissement de Cineplex.

La transaction devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2024, sous réserve de l’approbation des organismes réglementaires et autres conditions de clôture habituelles.

Entreprise dans cette dépêche : (TSX : CGX)