(Toronto) Freedom Mobile lance un nouveau forfait avec itinérance internationale qui offre à ses clients les appels et les messages textes illimités vers 73 destinations, alors que l’entreprise continue de déployer de nouvelles offres depuis son acquisition par Vidéotron, une filiale de Québecor.

La Presse Canadienne

Le nouveau forfait « Roam Beyond » comprend 60 Go de données mobiles internationales pour 65 $ par mois après l’application du rabais numérique, selon un communiqué de Freedom publié mardi.

L’offre couvre les États-Unis et le Mexique, ainsi que des pays d’Europe, des Caraïbes, d’Asie et du Moyen-Orient.

Le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, affirme que Freedom, que son entreprise a acquis de Shaw lors de la vente de cette dernière à Rogers Communications, « continue de réinventer l’itinérance étrangère avec une offre jamais vue au Canada ».

Freedom a annoncé plus tôt cette année qu’elle offrirait un forfait mensuel de 50 $, le premier avec une couverture nationale, comprenant des appels et des textos illimités ainsi que 40 Go de données utilisables partout au Canada et aux États-Unis.

L’accès à la 5G a également été étendu à tous les forfaits à 39 $ ou plus, après avoir précédemment ajouté la 5G pour les clients disposant de forfaits à 45 $ et plus.