Au moment de passer la main, Rupert Murdoch promet de rester « actif »

(New York) L’influent et redouté magnat des médias Rupert Murdoch, qui passe officiellement la main mercredi, à 92 ans, à son fils Lachlan à la tête de son empire médiatique, a promis de rester « actif » et fustigé les « élites » qui veulent supprimer « les débats », à un an de la présidentielle américaine.