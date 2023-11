Troisième trimestre AtkinsRéalis affiche un bénéfice et des prévisions en hausse

(Montréal) AtkinsRéalis a plus que doublé son bénéfice au dernier trimestre et a relevé ses prévisions financières pour l’exercice, alors que l’entreprise s’oriente vers la croissance et finalise sa transition vers une société d’ingénierie non diversifiée.