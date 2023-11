Tous les vendredis, une personne du monde des affaires se dévoile dans notre section. Cette semaine, la présidente et cheffe de la direction de Ricardo Média, Brigitte Coutu, répond à nos questions.

Qui admirez-vous dans le monde des affaires ?

Christiane Germain, France Beaudoin et Martha Stewart. Christiane, dans le monde des affaires, est une femme courageuse, audacieuse, qui avance, qui influence positivement un monde qui était assez masculin, le monde hôtelier. Elle est inspirante pour moi et pour ma fille, car elle dirige une entreprise familiale. France Beaudoin, pour sa détermination, mais aussi son côté bienveillant, que j’aime. Je pense que je suis comme ça aussi dans mon entreprise. On peut faire beaucoup de choses dans la bienveillance. Martha Stewart a commencé sa carrière à 40 ans. Pour moi, elle a été la première à faire ce qu’on fait et on s’est beaucoup inspiré d’elle pour le monde du média en cuisine.

Que faites-vous quand vous avez besoin de trouver une idée ?

Ça dépend du genre d’idées. Pour une idée business, opérationnelle, si c’est une résolution de problème, je vais ramasser mon équipe, la consulter et on va brainstormer ensemble. Il faut reconnaître qu’on n’a pas toutes les réponses dans une entreprise. Si c’est une idée que je dois trouver seule, je vais aller jardiner, cuisiner, marcher. J’ai besoin d’être seule dans ma tête.

Avez-vous un mantra ?

Oui. C’est parti de notre couple et on a amené ça dans notre entreprise : le meilleur nous convient très bien. Faut le voir sans prétention. Ça veut dire qu’on mérite du bon dans la vie, qu’on mérite le meilleur. C’est une approche vraiment positive. Et on s’est approprié les mots « le meilleur » partout ensuite, sans même s’en rendre compte. On a « la meilleure sauce à spaghetti », « le meilleur gâteau au chocolat ». On a même lancé des chandails où il est juste écrit le meilleur ou la meilleure !

Quel mot ne pouvez-vous plus supporter ?

Se réinventer, la transformation d’entreprise. Il y a beaucoup de lecture là-dessus et de formation continue. Une entreprise doit toujours être en évolution, de toute façon. Si tu n’évolues pas, tu recules. Ça n’est pas un choix.

Comment vous débranchez-vous ?

Je suis chanceuse, je me déconnecte assez facilement. Si on me joint durant mes vacances, après l’appel, je retourne dans mes vacances – à moins d’un problème majeur. Dans notre entreprise, on a mis de bonnes pratiques en place depuis la pandémie, des pratiques de déconnexion. Pas de communications après 18 h ou le week-end, sauf pour certains secteurs – on est en restauration et dans le commerce de détail. On peut s’envoyer des inspirations, des idées, mais pas de courriels de business.

Quel conseil êtes-vous heureuse d’avoir ignoré ?

Si tu n’as pas d’expérience dans ce domaine-là, ça ne va pas fonctionner. Je me suis fait dire ça : ç’a été un moteur. Quand tu veux y arriver, tu vas aller te chercher des compétences, tu vas bien t’entourer et nécessairement tu vas apprendre sur le tas.

Quel conseil donneriez-vous à la version plus jeune de vous ?

J’ai souvent eu cette discussion-là avec ma fille qui est dans l’entreprise. Le savoir-être est aussi important que le savoir-faire. Et aussi : ne compte pas le temps que tu vas mettre au travail, si tu veux te dépasser.

Y a-t-il un moment où votre carrière a basculé ?

Oui. On était partenaires avec La Presse, dans les années 2000, pour les émissions de télé, le magazine, le site web. C’est avec eux qu’on a parti ça et on a racheté la marque Ricardo pour devenir indépendants. En 24 heures, je suis devenue éditrice d’un magazine, d’un site web, productrice d’une émission de télé et présidente de Ricardo Média. Ça a fait basculer ma carrière et l’entreprise.

Quelle est votre plus belle erreur ?

J’ai mis à la porte une employée de talent, selon le protocole établi. J’ai toujours regretté la façon dont je l’ai fait. J’aurais dû me fier à mon instinct et prendre plus de temps avec cette personne-là pour lui expliquer différentes choses. C’était une erreur – et pas une belle erreur pour cette personne-là, mais moi, ça m’a confirmé que je voulais faire les choses à ma façon, remercier à ma façon.

Une bonne patronne, c’est quelqu’un qui…

Écoute, pose des questions, s’entoure de gens meilleurs qu’elle et qui sait les mettre en valeur. C’est quelqu’un qui a le courage de prendre des décisions difficiles aussi.