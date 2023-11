Alors que l’évaluation du Canadien est en hausse de 33 % sur un an, la valeur de toutes les équipes de la Ligue nationale de hockey s’est fortement appréciée au cours de la dernière année, une situation s’expliquant par l’attrait encore grandissant de cette catégorie d’actifs auprès des investisseurs.

L’évaluation moyenne d’une équipe de la LNH – en incluant l’immobilier et les différentes activités liées aux franchises – est en hausse de 29 % sur un an, selon le média spécialisé Sportico qui a publié mercredi son classement annuel des finances des 32 équipes du circuit Bettman.

Avec une valeur de 2,27 milliards US, le Canadien de Montréal arrive encore cette année au troisième échelon du classement établi par Sportico. La valeur du CH s’est ainsi appréciée du tiers par rapport à sa valeur de 1,7 milliard US calculée par Sportico l’an dernier.

Les deux premières marches du podium appartiennent toujours aux Maple Leafs de Toronto, avec une valeur de 2,65 milliards US (en progression de 25 % sur un an), et aux Rangers de New York, qui sont évalués à 2,45 milliards US (+ 22 % par rapport à 2022).

Le nombre de franchises ayant une valeur de 1 milliard US ou plus a doublé cette année. Il y a aujourd’hui 22 équipes valant au moins cette somme, alors qu’il y en avait 11 l’année dernière.

« La hausse des valorisations est en partie due à un intérêt accru pour toutes les équipes des grandes ligues sportives nord-américaines », affirme en entrevue Kurt Badenhausen, spécialiste de l’évaluation sportive chez Sportico.

« Pour la LNH, c’est en partie lié au fait que les évaluations sont un peu en rattrapage par rapport à la NFL et à la NBA », dit-il.

Notamment en raison de l’effet de rareté, il précise que les investisseurs se rendent compte qu’avoir un « siège à la table » est très précieux lorsqu’il s’agit de l’une de ces ligues.

« Les conventions collectives sont certainement devenues plus favorables aux propriétaires et une prime est appliquée aux actifs sportifs, principalement en raison des droits de diffusion avantageux, mais aussi en raison des occasions dans les marchés locaux respectifs avec les amphithéâtres à la base du modèle d’affaires. »

Sportico avait révélé au début de novembre que la vente cet automne de la participation de 10 % dans le CH détenue par Michael Andlauer – nouveau propriétaire des Sénateurs d’Ottawa – valorisait le Canadien à 2,5 milliards US.

Sportico accorde cependant une valeur de 2,27 milliards au CH dans son classement publié mercredi. Kurt Badenhausen explique que l’écart entre les deux valeurs vient du fait que la vente de la participation de Michael Andlauer dans le CH est une participation minoritaire. « Il n’est pas clair que le club se vendrait 2,5 milliards US si le contrôle de la franchise changeait de mains », dit-il.

C’est pourquoi il ajoute que le prix décroché pour le contrôle d’équipes comme Ottawa, Pittsburgh et Nashville dans les dernières années est un meilleur indicateur pour établir la valeur réelle d’une concession.

Pour calculer la valeur des franchises, Sportico utilise un multiple des revenus qui varie notamment selon le marché dans lequel évolue une équipe. Au chapitre du chiffre d’affaires, Sportico estime que le CH a vu ses revenus monter à 300 millions US alors qu’ils avaient atteint 257 millions US il y a un an. Seulement Toronto – avec 327 millions US en recettes – a généré plus de revenus que le CH dans la LNH au cours de la dernière année, selon Sportico.

Les revenus de l’organisation montréalaise pour la dernière année sont qualifiés de « plus normaux » par Kurt Badenhausen. Il souligne que les revenus de l’année précédente étaient encore affectés par les restrictions liées à la pandémie. « Les évènements et concerts ont été plus nombreux en 2022-2023 qu’en 2021-2022. Les recettes non liées à la LNH sont ainsi en hausse pour une équipe comme le Canadien », dit-il.

Par l’entremise d’evenko et de L’Équipe Spectra, le Groupe CH – qui possède aussi le Club de hockey Canadien, le Rocket de Laval et le Centre Bell – fait la promotion et la présentation de spectacles et de festivals.

Une expansion au-delà de 32 équipes n’est pas un projet immédiat dans la LNH, mais Sportico souligne qu’un montant de 2 milliards US pour une équipe est déjà évoqué dans les cercles de la ligue, soit plus de trois fois les 650 millions US que le Kraken de Seattle a payé pour entrer dans la ligue pour la saison 2021-2022.

À 675 millions US, Arizona demeure l’équipe ayant la plus faible valeur dans la ligue.

Pour établir son classement, Sportico dit tenir compte des revenus des organisations en se fiant aux informations publiques et aux données financières disponibles, en plus d’avoir réalisé au cours des quatre dernières semaines une trentaine d’entrevues avec notamment des banquiers et des avocats appelés à travailler sur des transactions impliquant des formations de la LNH.