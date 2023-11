Malgré une perte nette de 37 millions US, ou 47 cents US par action, Bombardier a vu ses revenus croître de 28 %, à 1,9 milliard US.

Bombardier a livré davantage de jets privés au troisième trimestre, mais doit appuyer sur l’accélérateur d’ici la fin de l’année pour atteindre sa cible d’au moins 138 appareils. La cadence devrait même augmenter en 2024, laisse entendre l’avionneur québécois.

La multinationale a dépassé les attentes des analystes pendant les mois de juillet, août et septembre, où elle a également été capable de décrocher suffisamment de commandes pour maintenir son carnet au niveau des derniers trimestres.

Malgré une perte nette de 37 millions US, ou 47 cents US par action, Bombardier a vu ses revenus croître de 28 %, à 1,9 milliard US. L’entreprise a remis 31 avions des familles Challenger et Global à des clients, soit six de plus par rapport à la même période il y a un an. Il faudra livrer 56 avions d’affaires au quatrième trimestre pour atteindre son objectif.

« Nous sommes en bonne voie d’atteindre nos objectifs pour 2023 et de hausser davantage à l’avenir notre nombre de livraisons », a souligné le président et chef de la direction de Bombardier, Éric Martel, dans un communiqué, sans offrir de cible.

L’avionneur a affiché un ratio de nouvelles commandes par rapport au nombre de livraisons de 1,1. Cela a permis à son carnet de commandes de demeurer relativement stable, à environ 15 milliards US.

Abstraction faite des éléments non récurrents, Bombardier a affiché un profit ajusté de 80 millions US, ou 73 cents US par action. Cette performance trimestrielle a surpassé les attentes des analystes sondés par la firme de données Refinitiv, qui anticipaient un chiffre d’affaires de 1,8 milliard US ainsi qu’un bénéfice ajusté par action de 46 cents US.

« Quand nous avons remodelé Bombardier, nous voulions bâtir une entreprise résiliente générant de bons résultats sur les marchés, a souligné M. Martel. Aujourd’hui, nos résultats démontrent que nous y sommes arrivés. »

Malgré les craintes de récession, l’aviation d’affaires, un secteur généralement vulnérable aux aléas de l’économie, semble garder le cap. En octobre, le niveau d’activité était légèrement supérieur à celui observé en 2022 et 17 % plus élevé par rapport au niveau d’avant la pandémie.