Grève aux États-Unis Entente de principe entre General Motors et le syndicat

(New York) Une grève inédite de six semaines chez les trois grands constructeurs automobiles américains touche à sa fin grâce à l’accord de principe conclu lundi entre General Motors et le syndicat UAW, après ceux de Ford et Stellantis, des ententes qualifiées d’« historiques » par le président Joe Biden.