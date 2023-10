Spirit et JetBlue ont dévoilé leur projet de fusion fin juillet 2022 après plusieurs mois de rebondissements et de surenchères entre JetBlue et sa concurrente Frontier pour mettre la main sur Spirit.

(New York) Un tribunal fédéral de Boston a débuté mardi l’examen du projet de fusion entre Spirit et JetBlue pour former la cinquième plus grosse compagnie aérienne américaine, auquel s’opposent les autorités réglementaires au nom de la concurrence.

Agence France-Presse

Selon des documents de justice, les auditions ont débuté mardi devant le juge William Young et devraient durer jusqu’au 5 décembre. Ce procès fait suite à la plainte déposée en mars par le département américain de la Justice.

« Nous avons hâte de présenter nos arguments devant le tribunal ces prochaines semaines, car nous pensons fortement que notre union avec Spirit est la meilleure opportunité pour secouer l’industrie », a commenté mardi Robin Hayes, patron de JetBlue, lors d’une audioconférence avec des analystes consacrée aux résultats du troisième trimestre.

Selon lui, ce rapprochement « accroîtrait la concurrence et le choix, en créant un tant attendu rival national à bas coût face aux dominants “Big Four” », à savoir American, United, Delta, Southwest.

Au vu du calendrier établi par le juge, « en cas d’issue positive, nous resterons en piste pour une finalisation de la transaction comme prévu au premier semestre 2024 », a-t-il ajouté.

Les deux compagnies à bas coûts ont dévoilé leur projet fin juillet 2022 après plusieurs mois de rebondissements et de surenchères entre JetBlue et sa concurrente Frontier pour mettre la main sur Spirit. C’est finalement JetBlue qui l’a emporté, avec une offre à 3,8 milliards de dollars.

La nouvelle entité se placerait derrière le « Big Four » en nombre de sièges proposés. Selon les chiffres fournis par les deux partenaires à l’époque, elle détiendrait 9 % de parts du marché américain.

Mais le département de la Justice estime que le nouveau groupe entraînerait une hausse du tarif moyen et réduirait l’offre proposée aux passagers.

Ted Christie, patron de Spirit, avait relevé auprès d’analystes la semaine dernière que les « oligarques dominants avaient surpassé le reste de l’industrie » au troisième trimestre.

« Ce n’est pas un accident. Lorsque vous contrôlez autant de capacités, c’est très difficile d’être concurrentiel surtout avec la diversité de leurs revenus, la force de leurs programmes de fidélité », etc, avait-il argué.

« Nous pensons que la meilleure réponse pour la concurrence consiste à créer une cinquième alternative », avait-il défendu.