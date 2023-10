Le débrayage intensifié de la United Auto Workers a commencé samedi soir dans une usine de Spring Hill, dans le Tennessee, la plus grande usine de GM en Amérique du Nord.

PHOTO NICOLE HESTER, ASSOCIATED PRESS

(Detroit) Le syndicat United Auto Workers (UAQ) a élargi sa grève contre General Motors, le seul résistant parmi les trois constructeurs automobiles de Detroit, après avoir conclu un accord de principe avec le constructeur de Jeep, Stellantis.

Tom Krisher et Frank Bajak Associated Press

Le débrayage intensifié a commencé samedi soir dans une usine de Spring Hill, dans le Tennessee, la plus grande usine de GM en Amérique du Nord, quelques heures seulement après la conclusion de l’accord avec Stellantis. Ses quelque 4000 travailleurs rejoignent les 14 000 déjà en grève dans les usines GM du Texas, du Michigan et du Missouri.

L’UAW n’a pas immédiatement expliqué ce qui avait motivé cette nouvelle action après 44 jours de frappes ciblées. La pression supplémentaire sur GM est substantielle puisque Spring Hill fabrique des moteurs pour des véhicules assemblés dans un total de neuf usines aussi loin que le Mexique, y compris les camionnettes Silverado et Sierra. Une usine déjà en grève, qui fournit des moteurs, à Arlington au Texas, fabrique des VUS pleine grandeur, dont le Tahoe et le Suburban. Les véhicules assemblés à Spring Hill comprennent les VUS électriques Cadillac Lyriq, GMC Acadia et Cadillac multisegment.

« Le débrayage de Spring Hill affecte tellement la production de GM que l’entreprise est susceptible de régler rapidement ou de fermer la majeure partie de sa production », a déclaré Erik Gordon, professeur de commerce à l’Université du Michigan.

Le syndicat souhaite conclure les négociations avec les trois constructeurs automobiles afin que « les travailleurs de Ford et de Stellantis ne votent pas contre [leurs] accords de principe parce qu’ils veulent voir ce que les travailleurs de GM obtiennent ».

L’accord Stellantis reflète celui conclu la semaine dernière avec Ford et sauve des emplois dans plusieurs usines, a déclaré l’UAW. Les présidents des sections locales du syndicat Ford ont voté à l’unanimité dimanche à Detroit pour approuver ce contrat de principe après que le président de l’UAW, Shawn Fain, en ait expliqué les détails, a avancé le syndicat sur X.

Alors qu’il expliquait les détails à l’ensemble des membres lors d’une diffusion en direct ultérieure, M. Fain, aux côtés de Chuck Browning, vice-président de l’UAW, a déclaré que l’accord représentait un « point d’inflexion historique » pour raviver le pouvoir syndical dans une Amérique où « nous étions laissés pour compte ».

Les accords Ford et Stellantis, qui s’appliqueront jusqu’au 30 avril 2028, prévoient une augmentation générale des salaires de 25 % pour les principaux travailleurs des usines d’assemblage, dont 11 % une fois l’accord ratifié.

Entre-temps, le syndicat a poursuivi les discussions dimanche avec GM, a déclaré un porte-parole du constructeur automobile. Aucun détail n’a été fourni.

Samedi, l’entreprise a déclaré dans un communiqué qu’elle était déçue de l’extension de la grève « à la lumière des progrès que nous avons réalisés », ajoutant qu’elle avait négocié de bonne foi et souhaitait un accord le plus rapidement possible.

Dans un communiqué, M. Fain a déploré ce qu’il a appelé « ce refus inutile et irresponsable de GM de parvenir à un accord équitable ».

Le syndicat a lancé des grèves ciblées contre les trois constructeurs automobiles le 15 septembre après l’expiration de ses contrats avec ces entreprises. Au plus fort du mouvement, environ 46 000 travailleurs de l’UAW étaient en grève, soit environ un tiers des 146 000 membres du syndicat dans les trois entreprises.

Avec l’accord Ford, qui a établi un modèle pour les deux autres sociétés, les travailleurs bénéficiant d’une pension bénéficieront de légères augmentations à leur retraite, et ceux embauchés après 2007 avec des plans 401(k) bénéficieront de fortes augmentations. Les travailleurs bénéficient également de deux semaines de congé parental – une première dans l’histoire de l’UAW, a déclaré dimanche Fain.

D’autres dirigeants syndicaux qui ont suivi des stratégies de négociation agressives ces derniers mois ont également obtenu des augmentations de salaire et d’autres avantages pour leurs membres. Le mois dernier, le syndicat représentant les écrivains hollywoodiens a annulé une grève de près de cinq mois après avoir remporté quelques victoires en matière d’indemnisation, de durée d’emploi et d’autres domaines.