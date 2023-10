(Detroit) Le constructeur de Jeep, Stellantis, a conclu un accord de principe avec le syndicat United Auto Workers (UAW) qui suit un modèle établi plus tôt cette semaine par Ford, a annoncé l’UAW samedi soir, le qualifiant de « autre victoire majeure ».

Tom Krisher et Haleluya Hadero Associated Press

« Une fois de plus, nous avons réalisé ce qu’on nous disait impossible il y a quelques semaines », a déclaré le président de l’UAW, Shawn Fain, dans une vidéo publiée sur X. « Chez Stellantis, nous avons non seulement obtenu un contrat record, mais nous avons également commencé à inverser la tendance dans la guerre contre la classe ouvrière américaine. »

L’accord, qui devrait aussi être ratifié par les membres, laisserait seule General Motors sans contrat avec le syndicat. L’accord pourrait mettre fin à une grève de six semaines de plus de 14 000 travailleurs dans les usines d’assemblage de Stellantis au Michigan et en Ohio, ainsi que dans les entrepôts de pièces détachées à travers le pays.

Comme les travailleurs de Ford, les grévistes de Stellantis devraient mettre fin à leurs lignes de piquetage et commencer à retourner au travail dans les prochains jours, avant le vote des 43 000 syndiqués.

Le pacte Ford prévoit 25 % d’augmentation générale des salaires au cours des quatre prochaines années et demie pour les principaux travailleurs des usines d’assemblage, dont 11 % une fois l’accord ratifié. Les travailleurs recevront également une indemnité du coût de la vie qui porterait les augmentations à plus de 30 %, amenant les principaux ouvriers des usines d’assemblage à gagner plus de 40 $ de l’heure. Chez Stellantis, les travailleurs de haut niveau gagnent actuellement environ 31 $ de l’heure.

Comme le contrat de Ford, l’accord de Stellantis se poursuivrait jusqu’au 30 avril 2028.

L’accord comprend également la réembauche de 1200 travailleurs dans l’usine désormais inactive de Belvidere, dans l’Illinois, que l’entreprise avait prévu de fermer, et l’embauche de 1000 travailleurs pour une nouvelle usine de batteries, a indiqué le syndicat.

Le représentant démocrate américain Bill Foster, qui représente Belvidere au Congrès, a déclaré avoir reçu des informations selon lesquelles des véhicules électriques seraient produits sur le site, qui sera agrandi pour inclure une nouvelle usine de batteries. Stellantis avait fermé définitivement l’usine au printemps et licencié les 1350 employés qui y travaillaient.

M. Foster a affirmé qu’il travaillait avec le bureau du gouverneur de l’Illinois, J. B. Pritzker, ainsi qu’avec d’autres responsables étatiques et locaux pour rouvrir l’établissement. Les responsables de l’État devraient offrir à l’entreprise un programme d’incitation dans le cadre de l’accord.

Bruce Baumhower, président du syndicat local d’une grande usine de Jeep à Toledo, en Ohio, en grève depuis septembre, a dit qu’il s’attend à ce que les travailleurs votent pour approuver l’accord en raison des augmentations de salaire supérieures à 30 % et d’une augmentation importante immédiatement.

« Onze % sont directement sur le capot, a-t-il évoqué. C’est un accord historique en ce qui me concerne. »

Certains membres du syndicat se sont plaints du fait que Shawn Fain, le président de l’UAW, avait promis une augmentation de 40 % correspondant à ce qu’il disait avoir été accordé aux PDG des entreprises, mais M. Baumhower a déclaré qu’il s’agissait là de l’offre d’ouverture de M. Fain.

« Quiconque s’y connaît en négociations commence toujours bien plus haut que ce qu’il pense être réaliste », a-t-il soutenu.

Jermaine Antwine et d’autres travailleurs de Stellantis manifestant devant le constructeur automobile de Sterling Heights, au Michigan, étaient enthousiasmés, samedi, après avoir appris la nouvelle d’un accord de principe.

« Chaque fois que vous parvenez à un accord de principe, c’est une bonne chose, a souligné Mme Antwine, 48 ans, de Pontiac, au Michigan. Cela montre que les deux parties sont parvenues à un accord mutuel quelque part dans les chiffres avec lesquels elles avaient commencé. »

Des discussions étaient en cours samedi avec General Motors (GM) pour tenter de parvenir à un accord similaire. Plus de 14 000 travailleurs de GM demeurent en grève dans des usines du Texas, du Michigan et du Missouri.

Le syndicat a lancé des grèves ciblées contre les trois constructeurs automobiles le 15 septembre, après l’expiration de ses contrats avec ces entreprises.

Le syndicat et Stellantis ont entamé d’intenses négociations jeudi, au lendemain de l’annonce de l’accord avec Ford, et ont finalisé l’accord samedi.

Les travailleurs de l’UAW ont commencé leurs grèves ciblées dans une usine d’assemblage de chaque entreprise. Les grèves se sont étendues le 22 septembre, ajoutant 38 entrepôts de pièces détachées de GM et de Stellantis.

Des usines d’assemblage de Ford et de GM ont été ajoutées la semaine suivante, puis le syndicat a frappé durement Ford avec la grève des employés de l’usine de camions du Kentucky à Louisville, l’usine la plus grande et la plus rentable de l’entreprise.

À l’extérieur de l’usine de Sterling Heights, le moral était bon parmi les grévistes. Certains ont déclaré qu’ils attendaient avec impatience un vote de ratification de l’accord et qu’ils se remettaient au travail.

« L’accord de principe est excellent, a déclaré Anthony Collier, 54 ans, de Sterling Heights, Michigan. Nous entendons dire que ce sera au moins la parité avec Ford, donc nous pensons que beaucoup de gens ont hâte de signer. La plupart d’entre nous ont dû puiser dans leurs économies et obtenir des prêts. Tout le monde sait que l’économie a souffert pour nous tous, donc c’est un peu difficile de ne pas bénéficier d’indemnités de grève. »