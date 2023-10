« Nous continuons à réaliser des progrès importants dans l’exécution de nos priorités stratégiques et nous avons confiance dans le fait que le travail que nous effectuons actuellement nous procure désormais une plateforme beaucoup plus solide », a commenté David Solomon, patron de la banque, cité dans un communiqué.

(New York) Le bénéfice net de Goldman Sachs a reculé de 36 % au troisième trimestre, au cours duquel la banque américaine a enregistré une baisse « importante » de son activité dans la gestion d’actifs et la gestion de fortune.

Agence France-Presse

« Nous continuons à réaliser des progrès importants dans l’exécution de nos priorités stratégiques et nous avons confiance dans le fait que le travail que nous effectuons actuellement nous procure désormais une plateforme beaucoup plus solide », a commenté David Solomon, patron de la banque, cité dans un communiqué.

Décision a été prise au cours de cette période, rappelle le groupe, de céder notamment le spécialiste de crédit sur l’internet Greensky qui avait vocation à diversifier Goldman Sachs dans la banque de détail, mais qui a tourné à la mésaventure.

M. Solomon a indiqué anticiper « une poursuite de la convalescence à la fois dans les marchés de capitaux et dans les activités stratégiques si les conditions restent favorables ».

Selon lui, qualifiant son établissement de « leader » dans le segment des fusions-acquisitions et des émissions d’actions, « une résurgence de cette activité serait sans aucun doute un atout pour Goldman Sachs ».

Entre juillet et septembre, le bénéfice net s’établit à 1,88 milliard de dollars, contre 2,96 milliards un an plus tôt.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels – référence pour les marchés –, il s’élève à 5,47 dollars quand le consensus de Factset attendait 5,74 dollars.

Son chiffre d’affaires est resté quasi-stable (-1 %) sur un an à 11,82 milliards de dollars – les analystes anticipaient 11,15 milliards, – mais il a progressé de 8 % par rapport au trimestre précédent.

La banque a relevé en la matière une activité significativement moindre dans la gestion d’actifs et la gestion de fortune, qui a été compensée par un chiffre d’affaires supérieur dans la banque et les marchés internationaux et dans les services (+53 %).

Dans les échanges avant l’ouverture de la Bourse de New York, l’action Goldman Sachs était stable (+0,11 %) à 314,75 dollars.